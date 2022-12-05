"Родились в один год со мной": Данилов рассказал о российской ракете, упавшей в Молдове

У России уже не осталось современных ракет. Граничащие с Украиной государства не могут быть в безопасности.

Данилов рассказал о ракете, которая упала в Молдове / Коллаж фото УНИАН, Telegram

Российские оккупанты пытаются терроризировать украинцев ракетными ударами. 5 декабря враг атаковал страну, но одна из ракет упала на территории Молдовы. Из-за российской агрессии ни одно граничащее с Украиной государство не может быть в безопасности. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он убежден, что эта ракета "точно имела отношение к России".

"Я не буду говорить о том, что происходило на территории Польши. Но на территории Молдовы точно упала ракета, имеющая отношение к РФ. Мы понимаем, какой давности ракеты они начинают швырять и насколько они точные. Некоторые из них (ракет. – Главред) "родились" в один год со мной", – сказал Данилов.

Он акцентировал внимание на том, что у РФ не осталось современных ракет.

Падение ракеты в Молдове

5 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. Во время этого одна из ракет упала на территории Молдовы. Ее остатки обнаружили пограничники, которые патрулировали территорию.

Найденная ракета не разорвалась, благодаря чему удалось избежать разрушений. О пострадавших тоже не сообщается.

В то же время некоторые СМИ Молдовы пишут, якобы найденные остатки принадлежат ракете типа С-300, которая есть на вооружении как у Украины, так и у России.

Другие новости: