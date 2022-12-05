glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Родились в один год со мной": Данилов рассказал о российской ракете, упавшей в Молдове

5 декабря 2022, 22:01
У России уже не осталось современных ракет. Граничащие с Украиной государства не могут быть в безопасности.
Данилов, ракета в Молдове
Данилов рассказал о ракете, которая упала в Молдове / Коллаж фото УНИАН, Telegram

Российские оккупанты пытаются терроризировать украинцев ракетными ударами. 5 декабря враг атаковал страну, но одна из ракет упала на территории Молдовы. Из-за российской агрессии ни одно граничащее с Украиной государство не может быть в безопасности. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он убежден, что эта ракета "точно имела отношение к России".

"Я не буду говорить о том, что происходило на территории Польши. Но на территории Молдовы точно упала ракета, имеющая отношение к РФ. Мы понимаем, какой давности ракеты они начинают швырять и насколько они точные. Некоторые из них (ракет. – Главред) "родились" в один год со мной", – сказал Данилов.

Он акцентировал внимание на том, что у РФ не осталось современных ракет.

Падение ракеты в Молдове

5 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. Во время этого одна из ракет упала на территории Молдовы. Ее остатки обнаружили пограничники, которые патрулировали территорию.

Найденная ракета не разорвалась, благодаря чему удалось избежать разрушений. О пострадавших тоже не сообщается.

В то же время некоторые СМИ Молдовы пишут, якобы найденные остатки принадлежат ракете типа С-300, которая есть на вооружении как у Украины, так и у России.

Другие новости:

война в Украине вторжение России ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:01

"Родились в один год со мной": Данилов рассказал о российской ракете, упавшей в Молдове

22:00

День Екатерины: теплые поздравления, открытки и картинки для прекрасной именинницы

21:54

"Нужно быть готовыми": РФ может использовать ракетную атаку для наступления – военный экспертВидео

21:45

Ломала и била посуду: неадекватная россиянка устроила скандал в московском баре из-за песни Вакарчука

21:41

"Лукашенко публично ликвидируют": эксперт заявил, что Россия может готовиться к аннексии БеларусиВидео

Реклама
21:40

Гороскоп на завтра 6 декабря 2022: Тельцам – выход из зоны комфорта, Девам – изменения

21:30

Красный новогодний маникюр 2023 сказочной красоты, который заставит поверить в чудоФото

21:08

Шикарная укладка обеспечена: 5 лайфхаков для естественного объема волосВидео

20:27

Боятся "большой войны": США уменьшили дальность HIMARS, чтобы Украина не била по РФ - WSJВидео

20:16

"Прилеты" были в 3 областях: украинская энергосистема выстояла во время атаки РФ - ШмыгальВидео

20:06

Аварийные отключения: по всей Украине экстренное обесточивание после ракетных ударов РФВидео

19:41

Резко постаревший Максим Галкин рассказал о просьбах перечислить деньгиВидео

19:28

Срочно запасаемся: перед Новым годом цены на сыр могут стать заоблачнымиВидео

19:19

Военные убиты, самолеты повреждены: в Москве подтвердили атаки на авиабазы ВВС РФВидео

19:00

В Украине резко потеплеет: надвигается циклон со снегопадами и дождямиВидео

18:56

"Нет, Архип, никуда ты не поедешь": сына предательницы Королевой взяли в РФ за мягкое место

18:55

Волна хейта в адрес Пташки: что делать с этим?мнение

18:50

Сбито более 60 выпущенных оккупантами ракет: в ВСУ раскрыли детали работы ПВОВидео

18:09

"Ко-ко-ко. Вот гнида": София Стужук соврала о нападении - кто на самом деле "покушался" на блогерку

18:08

Приметы на 6 декабря: какие 5 запретов никогда нельзя нарушать в самый важный день декабряВидео

Реклама
18:06

Путин опозорился на Крымском мосту: Пескову пришлось оправдыватьсяВидео

17:59

Грозит тюрьма: стало известно, почему подрался психованный Лепс

17:58

Мало ракет для атак по Украине: в ГУР предупредили, что РФ будет "кошмарить" прифронтовые территории

17:57

"Ракеты добра": в РФ выступили с циничным заявлением о массированной атаке на УкраинуВидео

17:37

Четыре знака Зодиака обречены на богатство, но на "халяву" рассчитывать не стоитВидео

17:36

Большинство ракет сбили: ПВО Украины мощно ответили на новый удар РФВидео

17:26

Уничтожены дома и жертвы: на Запорожье российская ракета ранила маленького ребенка - ТимошенкоВидео

17:17

Обиженный Пригожин закатил истерику из-за слов Вайкуле о РоссииВидео

17:07

Отца и 2-х детей расстреляли, мать перед смертью изнасиловали: оккупанты убили семью на ЗапорожьеВидео

16:53

"Минимальное количество для прорыва ПВО": Коваленко рассказал, сколько ракет могла выпустить Россия

16:49

Когда выбросить жалко: как из старого стола-книжки сделать конфетку

16:42

У Зеленского рассказали о "прилетах" в результате удара РФ: есть пострадавшиеВидео

16:28

Яйца перед употреблением нужно дезинфицировать: как это делать правильно

16:23

Россия ударила ракетами по объектам энергосистемы - УкрэнергоВидео

16:19

Трогательное сходство: Тина Кароль сравнила ностальгический кадр с покойным мужем и фото сына

16:14

В Молдове упала ракета во время ракетного удара РФ по Украине: что известноВидео

16:08

Путин хочет воевать и на январь-февраль 2023-го готовит новую волну мобилизации – ЦНСВидео

15:54

"Варварские атаки РФ": в США пообещали предоставить Украине больше систем ПВО

15:47

Смотрел на российских звезд с отвращением: Александр Рева появился на съемках в РФ

15:46

Оккупанты запустили по Украине уже вторую волну ракет – КимВидео

Реклама
15:30

Что нужно успеть сделать каждому знаку до Нового года – советы астрологаВидео

15:25

Придется покупать новые: 3 вещи дома, которые нельзя обрабатывать уксусом ни в коем случае

15:07

В Украине экстренные отключения после ракетного удара РФ: какие области обесточеныВидео

15:06

На территорию Украины летит около 100 ракет – военнослужащий КарасьВидео

14:56

Взрывы на военном аэродроме Энгельс в России: у Путина сделали заявление по ситуацииВидео

14:46

ВСУ сорвали уже 7 "дедлайнов" врага: Сырский объяснил, зачем оккупанты так рвутся в БахмутВидео

14:41

Королевский биограф раскрыл обидное прозвище принца Гарри и Меган Маркл при британском дворе

14:36

Полнолуние 8 декабря 2022: Близнецам - популярность, Скорпионам - ссоры, Тельцам - помощьВидео

14:17

Когда и чем закончится война в Украине: чат с полковником запаса Романом Свитаном

14:14

"В небе много ракет": РФ наносит массированный удар по Украине – первые подробностиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять