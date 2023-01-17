Число жертв российской ракеты в Днепре выросло до 44, под завалами нашли тело еще одного ребенка

Во вторник, 17 января - на третий день после ракетной атаки российских оккупантов по многоэтажному дому в Днепре - из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего ребенка.
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка", - написал он.
Таким образом, количество жертв российской атаки возросло до 41 человека, из них четыре ребенка.
Также травмированы 79 человек, из них 16 детей. Спасены 39 человек, из них шестеро - дети.
Тем временем мэр Днепра Борис Филатов сообщил в Facebook, что количество погибших в Днепре выросло до 44 человек.
Ракетный удар по Днепру 14 января 2023
В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре.
В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.
По данным британской разведки, Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызывали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ложно обвинила Украину в попадании в дом украинской ракеты ПВО.
Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.
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