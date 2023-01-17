Число жертв российской ракеты в Днепре выросло до 44, под завалами нашли тело еще одного ребенка

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что количество погибших в Днепре снова выросло.

Число жертв ракетного удара РФ по Днепру выросло до 44 человек / Фото ГосЧС

Во вторник, 17 января - на третий день после ракетной атаки российских оккупантов по многоэтажному дому в Днепре - из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего ребенка.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка", - написал он.

Таким образом, количество жертв российской атаки возросло до 41 человека, из них четыре ребенка.

Также травмированы 79 человек, из них 16 детей. Спасены 39 человек, из них шестеро - дети.

Тем временем мэр Днепра Борис Филатов сообщил в Facebook, что количество погибших в Днепре выросло до 44 человек.

Ракетный удар по Днепру 14 января 2023

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

По данным британской разведки, Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызывали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ложно обвинила Украину в попадании в дом украинской ракеты ПВО.

Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

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