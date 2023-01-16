glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погибли

16 января 2023, 13:50
Анастасия Швец несколько месяцев назад потеряла молодого человека - он погиб, исполняя боевое задание. Теперь российская ракета убила ее родителей.
Ракетный удар по Днепру
Девушка, которая выжила после ракетного удара по Днепру, рассказала о пережитом / Фото Громадське, скриншот

23-летняя Анастасия Швец - девушка, которая чудом спаслась во время ракетного удара россиян по многоэтажке Днепра, рассказала о пережитом. По ее словам, ее родители погибли - 16 января их тела наши под завалами.

"Главным для меня было, чтобы нашли родителей. Мне было все равно, что будет со мной. Но они, к сожалению, не уцелели. Их сегодня достали из-под обломков", – рассказала Анастасия в комментарии телеканалу Киев.

Сама она пробыла под обломками больше часа. Последнее, что помнит девушка перед взрывом – родители оставались на кухне, а она пошла в спальню.

"Я только легла в постель, это несколько минут, был очень сильный грохот, все в дыму и пыли, меня привалило дверью, я как-то вылезла и поняла, что комнаты нет. Ничего нет, соседних квартир тоже нет, только вижу соседний подъезд", – рассказала украинка.

Ранее Анастасия рассказала о трагедии на своей странице в Instagram. В день обстрела города она семьей проживала свою будничную жизнь: ела приготовленную мамой еду, смеялась над шутками отца и фотографировала щенков.

"Меня накрыло дверью в постели, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда", — написала девушка.

Кроме этого, Анастасия рассказала еще об одной личной трагедии: несколько месяцев назад, исполняя боевое задание, погиб ее любимый человек.

"У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую кроме большой пустоты внутри (...) Я стала популярной, хоть и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно", — добавила она.

Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погибли

Ракетный удар по Днепру 14 января 2023

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

16 января в ОВА сообщили, что из-за ракетного удара по жилому массиву в Днепре погибли 40 человек.

Люди несут игрушки, цветы и лампадки на место ракетного удара.

На место ракетного удара в Днепре люди несут цветы и игрушки
На место ракетного удара в Днепре люди несут цветы и игрушки / Фото t.me/svoboda_radio
Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погибли
Фото t.me/svoboda_radio

Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал глашатай Путина.

Другие новости:

новости Днепра война в Украине война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:26

Подоляк указал единственный вариант окончания войны РФ против Украины

13:56

Медведчук "всплыл": внезапно разродился статьей про родину, которую предалВидео

13:50

Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погиблиВидео

13:47

Погибли все вместе: в Днепре из-под завалов достали тела матери и двух маленьких дочерейФотоВидео

13:46

"В Дубаях шепчет": Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:43

В Кремле истерят из-за поставок западных танков ВСУ и грозят "затягиванием" войныВидео

13:13

"Путина уже не слушают в РФ": диктатор контролирует Россию на 20% – израильский политтехнологВидео

13:09

От заправщиков до пилотов-палачей: названы имена причастных к удару по ДнепруВидео

13:06

В Польше уверены, что Германия вскоре одобрит отправку Leopard в УкраинуВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 17 января 2023: Близнецам – странности, Скорпионам – учеба

12:56

Дива против Дивы: Тина Кароль со слезами отреагировала на публичные оскорбления Кристины Соловий

12:51

Муж зажимал артерию и давал сигналы спасателям: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренерВидео

12:50

Зачем 17 января нужно каждому съесть ложку меда: приметы и что запрещено делатьВидео

12:40

У Путина цинично прокомментировали ракетный удар РФ по жилому дому в ДнепреВидео

12:13

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем

12:05

Первый пошел: Зеленский наложил санкции на компанию-партнера российского 1xBet

11:55

В Украине энергетические объекты защитят от ударов РФ: эксперт раскрыл деталиВидео

11:30

Самые успешные знаки Зодиака: 3 представителя зодиакального круга, которые схватят удачу за хвост

11:25

"Косорукие промазали": Филатов рассказал, куда летела российская ракеты, разрушившая дом в ДнепреВидео

11:24

Атака на аэродром Бельбек: в Севастополе паника из-за мощных взрывовВидео

Реклама
11:00

Крещение 2023: приметы, традиции и правила купания в проруби

10:54

Без химчистки и дорогих средств: как убрать белые разводы на обуви

10:48

Есть один верный признак: Гиркин рассказал, как отличить настоящего Путина от двойника

10:43

Оккупанты РФ били по Киеву новыми ракетами С-400 — расследованиеФотоВидео

10:10

Путин "на подхвате": использование двойника Путина вышло на новый уровень - СМИВидео

09:35

"Будьте людьми, не становитесь скотинами!": в России пожалели об изгнании ПугачевойВидео

09:29

"Отличный фейерверк. Приятно": в РФ радуются гибели десятков гражданских в уничтоженном доме в ДнепреВидео

09:11

Юный оккупант был уверен в "победе РФ": ВСУ ликвидировали героя российской пропагандыВидео

08:47

"Он хочет, чтобы украинцы страдали": военный из Израиля объяснил ключевую ошибку ПутинаВидео

08:45

"Фортуна, лотерея - вроде как в кино": рецензия на фильм "Операция "Фортуна": искусство победы"Видео

08:45

Под завалами дома в Днепре может быть освобожденная из плена героиня "Азовстали"Видео

08:36

Любовный гороскоп на неделю 16-22 января: Близнецам – нехватка свободы, Деве – океан энергии любвиВидео

08:30

Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023: Овнам – изменения, Львам – безграничные возможности

08:14

Назначение Лапина - тревожный сигнал: как кадровые изменения в армии рф повлияют на фронтмнение

08:12

Ракетный удар по Днепру: число жертв возросло до 35 человек, среди них - двое детейВидео

08:02

"Партнеры, но не союзники": Климкин рассказал, станет ли Китай на сторону РФВидео

08:00

Гороскоп на сегодня 16 января: Скорпионам – фатальные ошибки, Стрельцам – муки выбораВидео

07:50

Это тщательно скрывали: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

07:43

Скоро Путин объявит новую волну мобилизации, а к апрелю будет атака на Украину - The Times

07:32

"Были модернизированы еще в Советском Союзе": Жданов рассказал, чем сейчас РФ воюет против УкраиныВидео

Реклама
07:30

Сколько жарить котлеты из свинины: 3 секрета приготовления ароматного и сочного блюда

07:23

Астролог назвал самые удачные и самые неблагоприятные дни 2023 годаВидео

06:39

РФ готовит новое крупное наступление на Украину: в ISW назвали три сценарияВидео

06:04

Ракетная атака: что изменилось в тактике Кремлямнение

04:45

"Имеем необходимые силы": Беларусь засыпала Украину новыми угрозамиВидео

03:50

Окна мгновенно заблестят и засверкают: как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла

03:15

Бразильский ангел Victoria’s Secret показала стойку на голове в откровенном бикиниВидео

02:42

"Вам даже и не снилось": друг Пугачевой рассказал о ее баснословных доходахВидео

02:05

Аномальный скачок температуры до + 18°: Украину накроет африканский феноменВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, чего ожидать от авиационных учений России и БеларусиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять