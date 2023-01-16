Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погибли

Анастасия Швец несколько месяцев назад потеряла молодого человека - он погиб, исполняя боевое задание. Теперь российская ракета убила ее родителей.

Девушка, которая выжила после ракетного удара по Днепру, рассказала о пережитом / Фото Громадське, скриншот

23-летняя Анастасия Швец - девушка, которая чудом спаслась во время ракетного удара россиян по многоэтажке Днепра, рассказала о пережитом. По ее словам, ее родители погибли - 16 января их тела наши под завалами.

"Главным для меня было, чтобы нашли родителей. Мне было все равно, что будет со мной. Но они, к сожалению, не уцелели. Их сегодня достали из-под обломков", – рассказала Анастасия в комментарии телеканалу Киев.

Сама она пробыла под обломками больше часа. Последнее, что помнит девушка перед взрывом – родители оставались на кухне, а она пошла в спальню.

"Я только легла в постель, это несколько минут, был очень сильный грохот, все в дыму и пыли, меня привалило дверью, я как-то вылезла и поняла, что комнаты нет. Ничего нет, соседних квартир тоже нет, только вижу соседний подъезд", – рассказала украинка.

Ранее Анастасия рассказала о трагедии на своей странице в Instagram. В день обстрела города она семьей проживала свою будничную жизнь: ела приготовленную мамой еду, смеялась над шутками отца и фотографировала щенков.

"Меня накрыло дверью в постели, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда", — написала девушка.

Кроме этого, Анастасия рассказала еще об одной личной трагедии: несколько месяцев назад, исполняя боевое задание, погиб ее любимый человек.

"У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую кроме большой пустоты внутри (...) Я стала популярной, хоть и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно", — добавила она.

Ракетный удар по Днепру 14 января 2023

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

16 января в ОВА сообщили, что из-за ракетного удара по жилому массиву в Днепре погибли 40 человек.

Люди несут игрушки, цветы и лампадки на место ракетного удара.

На место ракетного удара в Днепре люди несут цветы и игрушки / Фото t.me/svoboda_radio

Фото t.me/svoboda_radio

Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал глашатай Путина.

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