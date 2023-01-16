Погибли все вместе: в Днепре из-под завалов достали тела матери и двух маленьких дочерей

Детям было 3 и 13 лет. Когда в дом попала ракета, они с мамой находились на 5 этаже

В Днепре под завалами нашли тела матери с двумя дочерьми/ Facebook Юлия Готвянская

В многоэтажке в Днепре, которую разрушила российская ракета, погибла мать с двумя дочерьми.

Дочкам было 3 и 13 лет. Их тела вместе с телом матери нашли под завалами уничтоженного дома. Об этом сообщила их родственница Юлия Готвянская в Facebook.

Сначала родные пытались найти информацию о семье, ведь они считались пропавшими без вести. Но позже их тела нашли под обломками уничтоженного дома.

"Наши девушки найдены, они к сожалению погибли... Спасибо всем, кто предоставил информацию, и тем, кто писал слова поддержки", – написала их родственница.

Мама Оксана и ее дочери, Лейла и Михайлина, жили на 5 этаже уничтоженного дома.

Ракетный удар РФ по Днепру

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские оккупанты попали в многоквартирный дом в Днепре. Под завалами оказалось много людей.

По состоянию на 13:00 16 января погибших уже 40, сообщили в ГСЧС Украины, из них трое – дети. 34 человека сейчас считаются без вести пропавшими.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

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