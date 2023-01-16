От заправщиков до пилотов-палачей: названы имена причастных к удару по Днепру

Были идентифицированы все причастные к ракетным обстрелам, в том числе те, кто заправлял самолеты и ракеты перед пуском.

Разрушенный жилой дом в Днепре / Кирилл Тимошенко

Стали известны новые данные о военнослужащих РФ из 52-го гвардейского полка, причастных к удару ракетой по многоэтажке в Днепре.

Расследователи из OSINT-сообщества Molfar опубликовали имена 44 человек из 52-го гвардейского полка РФ.

Заявляется, что были найдены все причастные к ракетным обстрелам, в том числе те, кто заправлял самолеты и ракеты перед пуском.

"Дополнительно были идентифицированы лица, прямо связанные с этим авиационным полком, но не входящие в его состав", - заявили в Molfar.

В список попали также просто аффилированные лица, посещающие торжественные празднования событий полка и присутствующие на общих фото как вероятные бывшие или резервные военные этого гвардейского полка.

Отмечается, что это тот самый авиационный полк, который совершил террористический обстрел торгового центра "Амстор" в городе Кременчуг 27 июня 2022 года.

/ molfar.global

По данным Molfar, командиром 52 гвардейского авиаполка является Олег Тимошин. Полный список 44 россиян можно посмотреть по этой ссылке.

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем 30 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это более 30 человек.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

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