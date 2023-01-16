Муж зажимал артерию и давал сигналы спасателям: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренер

Ольга с мужем жили на 9 этаже подъезда, в который попала российская ракета.

В Днепре чудом выжили известная бизнес-тренер с мужем/ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, Instagram

В разрушенном подъезде дома в Днепре чудом спаслась семья известной бизнес-тренера Ольги Ботвиновой. Муж и жена жили на 9 этаже дома, в который 14 января попала российская ракета.

Ольга получила травмы. Ее муж долгое время зажимал артерию, чтобы она дождалась помощи. Об этом рассказывает сайт "Наш город".

Чтобы помочь спасателям найти его с женой, муж Ольги светил фонариком.

Сейчас женщина находится в больнице. В своем Instagram она написала, что у них с мужем фактически был второй день рождения. Она поблагодарила за помощь спасателей и врачей.

Ольга с мужем уже дважды убегала от "русского мира". В 2014 они уехали из оккупированного Донецка, оставив там успешный бизнес и дом. Весной 2022 года им пришлось бежать из Херсона. В последнее время они жили в Днепре, где Ольга продолжала работать и организовывала крупные мероприятия.

В Днепре чудом выжила известная бизнес-тренер Ольга Ботвинова/ Instagram

В Днепре чудом выжила известная бизнес-тренер Ольга Ботвинова/ Instagram

Ракетный удар РФ по Днепру

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские оккупанты попали в многоквартирный дом в Днепре. Под завалами оказалось много людей.

Число жертв ракетного удара по Днепру возросло до 35 человек. В ночь на 16 января спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших. Среди жертв двое детей.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

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