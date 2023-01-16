"Косорукие промазали": Филатов рассказал, куда летела российская ракеты, разрушившая дом в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов озвучил версию, куда на самом деле целилась в Днепре Россия, ракета которой разрушила девятиэтажку и убила более 35 человек.
В эфире Radio NV он отметил, что через Днепр находится Приднепровская теплостанция.
"Как версию можно рассматривать, что они должны были попасть в нашу Приднепровскую теплостанцию. Но вы же понимаете, что такое Х-22: это убийца авианосцев, ракета, которая стреляет, как говорится, по площадям. Эти косорукие скоты промазали, ракета пролетела мимо, залетела через Днепр и попала в жилой дом", - подчеркнул Филатов.
Ракетный удар по Днепру 14 января
В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре.
Дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.
В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.
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