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"Косорукие промазали": Филатов рассказал, куда летела российская ракеты, разрушившая дом в Днепре

16 января 2023, 11:25
Дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.
Филатов, последствия взрыва в Днепре
Филатов, последствия взрыва в Днепре / скриншот YouTube

Мэр Днепра Борис Филатов озвучил версию, куда на самом деле целилась в Днепре Россия, ракета которой разрушила девятиэтажку и убила более 35 человек.

В эфире Radio NV он отметил, что через Днепр находится Приднепровская теплостанция.

"Как версию можно рассматривать, что они должны были попасть в нашу Приднепровскую теплостанцию. Но вы же понимаете, что такое Х-22: это убийца авианосцев, ракета, которая стреляет, как говорится, по площадям. Эти косорукие скоты промазали, ракета пролетела мимо, залетела через Днепр и попала в жилой дом", - подчеркнул Филатов.

Ракетный удар по Днепру 14 января

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре.

Дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.

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Автор: Сергей Кущ
новости Днепра война в Украине
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