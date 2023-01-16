"Путина уже не слушают в РФ": диктатор контролирует Россию на 20% – израильский политтехнолог

Глава Кремля сейчас боится отдавать приказы, когда не уверен, что их выполнят. В РФ начали издавать некоторые указы Путина "задним числом".

Путин сейчас контролирует Россию лишь на 20%, говорит израильский политтехнолог Шейтельман/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин до полномасштабной войны против Украины контролировал РФ примерно на 80%, а сейчас он контролирует страну-агрессора лишь на около 20%.

Поэтому глава Кремля сейчас может отдавать только те приказы, в которых он очень уверен. Такое мнение высказал израильский политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Он почему так долго тянул с этой мобилизацией? Он был не уверен, что получится, что послушают, что вообще ему дадут в телевизоре выступить. А вдруг бы не дали? Вот записали бы – и не показали. И что бы он делал тогда? И нет мобилизации", – говорит Шейтельман.

Также политтехнолог отмечает, что из-за неудач оккупантов на фронте некоторые указы Путина издают "задним числом". Так, после деоккупации Херсона украинскими военными диктатор РФ вообще не сделал никакого заявления. Первым заявлением Путина после освобождения ВСУ Херсона стало видео, в котором глава Кремля присваивает оккупированным Мелитополю и Мариуполю звание городов воинской славы за их противодействие немецким фашистам.

Кто такой Михаил Шейтельман Михаил Шейтельман – политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

Шейтельман обратил внимание, что указы о присвоении таких званий городам появились на сайте Кремля глубоко ночью после обнародования видео с Путиным, где он объявляет о таком решении. По словам политтехнолога, такие шаги российской верхушки после потери Херсона казались очень странными, ведь эти решения явно не выглядели самыми важными на повестке дня.

"И тут я понял: "Ну, конечно, это запись от 9 мая". В смысле, они до 9 мая это записывали, а не показали, потому что они Мариуполь не успели взять до 9 мая", – отмечает политтехнолог.

Ранее военный эксперт, майор резерва армии обороны Израиля Виктор Верцнер отмечал, что Владимир Путин действительно считает украинцев и россиян своеобразным единым народом, но делает всё, чтобы украинский народ страдал. Верцнер считает это главной ошибкой российского диктатора.

Напомним, ранее Путин насмешил абсурдным заявлением относительно войны в Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что война в Украине якобы идет по плану, разработанному минобороны оккупантов. Динамика "спецоперации", как Путин называет войну, якобы положительная. Всё развивается в рамках плана минобороны и генштаба, заявил глава Кремля.

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