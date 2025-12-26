Перед началом финала "Холостяка": Тарас Цымбалюк ошеломил компанией

Кратко:
- Тарас Цымбалюк показал фото с финалистками "Холостяка"
- В каких образах они были
Украинский известный актер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк показался с финалистками проекта.
На своей странице в соцсетях Тарас опубликовал праздничное рождественское фото с Анастасией, Ирочкой и Надин. На кадре все позировали в украинских традиционных нарядах.
"Доброе утро", - написал Цымбалюк.
Отметим, сегодня, 26 декабря пройдет финал "Холостяка". Выпуск начнется с задания от ведущего шоу Григория Решетника.
У девушек будет возможность провести с Тарасом один день, однако с определенными ограничениями. Анастасии, Ирочке и Надин нужно будет делать сложный выбор.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
