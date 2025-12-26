Перед началом финала "Холостяка": Тарас Цымбалюк ошеломил компанией

Сегодня Тарас Цымбалюк выберет победительницу "Холостяка".

Тарас Цымбалюк вышел на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк показал фото с финалистками "Холостяка"

В каких образах они были

Украинский известный актер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк показался с финалистками проекта.

На своей странице в соцсетях Тарас опубликовал праздничное рождественское фото с Анастасией, Ирочкой и Надин. На кадре все позировали в украинских традиционных нарядах.

"Доброе утро", - написал Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк с финалистками "Холостяка" / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

Отметим, сегодня, 26 декабря пройдет финал "Холостяка". Выпуск начнется с задания от ведущего шоу Григория Решетника.

Тарас Цымбалюк с мамой / фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

У девушек будет возможность провести с Тарасом один день, однако с определенными ограничениями. Анастасии, Ирочке и Надин нужно будет делать сложный выбор.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

