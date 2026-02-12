Баллистика, "Шахеды" и громкие взрывы: Киев и Днепр под массовой атакой

В ночь на 12 февраля Киевская и Днепропетровская области стали объектами баллистических атак. Взрывы прогремели в Днепре и столице. О приближении воздушных целей к городам неоднократно предупреждали Воздушные силы Украины.
Последствия вражеской атаки в Киеве
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил:
"Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Будьте в укрытиях".
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко добавил:
По сообщению Тимура Ткаченко, уже зафиксированы первые последствия вражеской атаки в Дарницком районе. Предварительно пострадал частный дом, уточняется информация о пострадавших.
Кличко также сообщил, что были попадания в нежилые здания Голосеевского и Деснянского районов.
"Массированная атака врага на столицу продолжается", — отметил мэр.
Вызовы медиков пока зафиксированы в Деснянском и Дарницком районах. Также зафиксировано падение обломков возле двух жилых домов в Днепровском районе. По предварительной информации, пожара не возникло.
Что известно о ситуации в Днепре
В Днепре прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Впоследствии информацию об атаке подтвердил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
"Враг атакует Днепр. Последствия выясняем", — отметил он.
Городские власти призывают жителей не покидать укрытия, ведь угроза сохраняется до официального отбоя тревоги.
По данным местных СМИ, на фоне обстрела в отдельных районах города возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией.
Как сообщил глава ОГА, в результате вражеской атаки в одном из районов Днепра повреждены частные дома и автомобили. Также произошел пожар.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Атака на город продолжается. Жителей просят находиться в безопасных местах.
Предупреждение о новой угрозе
По данным мониторингового ресурса "єРадар", утром сохраняется угроза новых ракетных ударов по Украине.
Речь идет о возможном применении ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, а также крылатых ракет из комплекса "Искандер". Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги.
