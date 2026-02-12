Укр
Баллистика, "Шахеды" и громкие взрывы: Киев и Днепр под массовой атакой

Руслан Иваненко
12 февраля 2026, 02:36обновлено 12 февраля, 03:58
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В ночь на 12 февраля Киевская и Днепропетровская области стали объектами баллистических атак. Взрывы прогремели в Днепре и столице. О приближении воздушных целей к городам неоднократно предупреждали Воздушные силы Украины.

Баллистика,
Фото: скриншот t.me/kpszsu

Последствия вражеской атаки в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил:

"Враг атакует столицу баллистическими ракетами. Будьте в укрытиях".

видео дня

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко добавил:

По сообщению Тимура Ткаченко, уже зафиксированы первые последствия вражеской атаки в Дарницком районе. Предварительно пострадал частный дом, уточняется информация о пострадавших.

Кличко также сообщил, что были попадания в нежилые здания Голосеевского и Деснянского районов.

"Массированная атака врага на столицу продолжается", — отметил мэр.

Вызовы медиков пока зафиксированы в Деснянском и Дарницком районах. Также зафиксировано падение обломков возле двух жилых домов в Днепровском районе. По предварительной информации, пожара не возникло.

Что известно о ситуации в Днепре

В Днепре прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Впоследствии информацию об атаке подтвердил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Враг атакует Днепр. Последствия выясняем", — отметил он.

Городские власти призывают жителей не покидать укрытия, ведь угроза сохраняется до официального отбоя тревоги.

По данным местных СМИ, на фоне обстрела в отдельных районах города возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Как сообщил глава ОГА, в результате вражеской атаки в одном из районов Днепра повреждены частные дома и автомобили. Также произошел пожар.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Атака на город продолжается. Жителей просят находиться в безопасных местах.

Предупреждение о новой угрозе

По данным мониторингового ресурса "єРадар", утром сохраняется угроза новых ракетных ударов по Украине.

Речь идет о возможном применении ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, а также крылатых ракет из комплекса "Искандер". Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги.

Новость дополняется. . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

