Когда закончится война - Зеленский сделал заявление о датах референдума и выборов

Зеленский, комментируя вопрос выборов и референдума, подчеркнул, что проведение соответствующих мероприятий возможно только при условии гарантий безопасности.

Зеленский сделал заявление о датах референдума и выборов / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Когда и при каких условиях состоится референдум в Украине

Будут ли выборы 15 мая

Чем должна поступиться Россия для мира и реально ли закончить войну до лета

11 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию западных СМИ о проведении возможных выборов и референдума, подчеркнув, что проведение таких голосований возможно только после прекращения огня и обеспечения безопасности, и опроверг информацию о намерении объявить дату президентских выборов 24 февраля.

Главред собрал основные заявления президента Зеленского во время общения с журналистами.

Когда состоится референдум в Украине

11 февраля издание Financial Times сообщило о якобы планах объявить 24 февраля дату проведения президентских выборов в Украине и референдума о территориальной целостности. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит о таких намерениях.

"Второе, я много раз говорил, что к выборам мы приходим тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности. Третье, я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры, Украина сама никогда не поднимала, но безусловно мы готовы к выборам. Это вопрос безопасности", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, настаивает ли Белый дом на проведении выборов, президент отметил, что США действительно поднимали эту тему, однако вдаваться в подробности он не захотел. В то же время он подчеркнул, что речь не идет об угрозах отменить гарантии безопасности, хотя вопрос выборов американская сторона связывает с темой гарантий безопасности.

/ Фото: УНИАН

Будут ли выборы 15 мая – каково условие референдума в Украине

Комментируя возможность проведения выборов 15 мая, Владимир Зеленский отметил, что после многочисленных встреч и переговоров украинская сторона пыталась донести позицию о возможности проведения выборов только при условии надлежащей ситуации с безопасностью. Он подчеркнул, что Украина не выступает против выборов как таковых, однако их проведение возможно исключительно при наличии необходимых условий безопасности, и эту позицию неоднократно озвучивали американским партнерам и другим сторонам, которые поднимают этот вопрос.

"Наша делегация знает мою позицию, она четкая, они ее донесли. Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги, но если мы поднимаем вопрос референдума, я уже говорил, должно быть понимание прекращения огня для этого. Потому что референдум по структуре – это как выборы, то есть нужна безопасность", – указал он.

Также президент обратил внимание журналистов на символичность даты 24 февраля.

"И даже если бы была цель, или были бы соответствующие шаги по приближению тех или иных выборов, я считаю, что это было бы абсолютно глупой идеей взять такую дату, чтобы говорить о политике. Это очень серьезная дата, 4 года войны, это большое количество людей, которые защитили наше государство, которые отдали свою жизнь, и именно с 24 февраля каждый день защищают свое государство. Я никогда бы не смог сделать то, о чем вы спрашиваете, поэтому 24 февраля не может быть объявлено никаких выборов. Вопрос не в личности, никакие выборы не могут быть объявлены 24 февраля. А что касается объявления, в принципе, выборов, я уже сказал, сначала безопасность, потом политика", - резюмировал он.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Согласится ли Украина на переговоры в Москве

Кроме того, Зеленский публично отверг возможность визита украинской делегации в Москву для проведения переговоров лично с российским диктатором и военным преступником Путиным.

"Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия. И они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения США, Америки, встречаться на любых территориях Америки, Европы, нейтральных стран, любых государств, кроме Российской Федерации и Беларуси. Беларусь, потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году", - подчеркнул он.

/ Фото: УНИАН

Пойдет ли Россия на энергетическое перемирие

Президент Украины отметил, что ответа от российской стороны о возможности продления сроков действия энергетического перемирия так и не было.

"Мы получили ответ в виде дронов и ракетных атак. Поэтому это говорит о том, что они к энергетическому перемирию, которое предложила в Абу-Даби американская сторона, не готовы. Пока что", - сказал он.

Относительно возможной встречи в Майами или Абу-Даби Зеленский пояснил, что американская сторона предложила провести переговоры уже на следующей неделе в США, в частности в Майами. Украина сразу подтвердила готовность, но при этом ожидает позицию российской стороны. Насколько известно, Россия склоняется к формату встречи либо на Ближнем Востоке, либо в Америке.

Зеленский подчеркивает, что место проведения не является принципиальным — это может быть как Майами, так и Абу-Даби, главное, чтобы переговоры дали конкретный результат.

Чем должна поступиться Россия для мира

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе начали формировать перечень требований к России по достижению мира с Украиной, в частности на основе уже озвученных позиций.

Комментируя это, Владимир Зеленский отметил, что, вероятно, такая работа действительно ведется, однако подробностей ему пока не известно.

Кая Каллас / Фото: УНИАН

"Мы благодарны Европейскому Союзу за то, что у них такая твердая позиция, что безусловно должно быть возвращение украинских детей. О сокращении российской армии я впервые слышу. Это как Россия хотела от нас сокращения армии. Я считаю, что это суверенное право каждого государства. Безусловно, мы бы хотели, чтобы армия в России была меньше, но я не думаю, что Европа может на это повлиять", - указал он.

Президент также отметил, что на данном этапе Европа рассматривает возможность отдельного диалога с Россией. По его мнению, Москва может использовать это для унижения европейской стороны. Он подчеркнул, что возможный формат такого общения требует четко разработанного механизма. В то же время Зеленский подчеркнул, что и США, и Европа должны действовать совместно и координировать позиции исключительно вместе с Украиной, ведь речь идет прежде всего об украинских вопросах. По его словам, отдельные переговоры, когда Вашингтон и Брюссель общаются с Москвой раздельно, не являются правильным подходом.

"Я считаю, что от этого будет выигрывать только Россия. Вместе Америка и Европа точно сильнее", - утверждает он.

Реально ли закончить войну до лета

Владимир Зеленский подчеркнул, что возможность завершения войны зависит не только от Украины, но и от позиции США, которые должны усилить давление на Россию. По его словам, если стремление прекратить боевые действия будет как со стороны Украины, так и со стороны государства-агрессора, войну можно завершить до лета.

"Потому что поэтапность этого процесса зависит прежде всего для украинцев от гарантий безопасности. Знать, что в будущем невозможна агрессия России, или если она все-таки пойдет на это, мы будем не одни - это и будет сильная защита. Это гарантия безопасности прежде всего от Соединенных Штатов Америки, от сильных милитари-пакетов", - указал он.

Президент отметил, что подписание соответствующего соглашения сейчас фактически зависит от Соединенных Штатов. Он также подчеркнул, что восстановление страны и ее экономическая стабильность связаны с реализацией так называемого пакета процветания, к которому должны присоединиться как США, так и Европа. Украина, по его словам, к этому готова.

"Далее, если эти две вещи у нас есть, мы переходим к 20-пунктному плану. Безусловно, это параллельные процессы, но я считаю, что та или иная последовательность в отношении уверенности для наших людей все-таки нужна. Поэтому идем к 20-пунктному плану, если мы нашли шаги навстречу тем или иным возможным вещам по вопросу востока нашего государства, части нашего востока. Здесь пока в вопросах территории у нас взгляды разные. Если найдем возможности, то пойдем с 20-пунктным планом, который должен уважать украинцев безусловно прежде всего, пойдем на референдум. Можно все это успеть до лета", - сказал он.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Комментируя предположение о возможности обороны Украины в войне без поддержки США, Зеленский отметил, что не видит оснований рассматривать сценарий без участия американской стороны.

"Не мы агрессор. Россия. Не мы продолжаем войну, а Россия. Не мы не хотим останавливаться. Не хочет пока останавливаться Российская Федерация. Так почему из-за нас американцы выйдут из процесса. На мой взгляд, это нечестно. И на мой взгляд, я верю в то, что Трамп сможет заставить Путина пойти на те или иные компромиссы. И на мой взгляд, это выходит из этого процесса не в интересах ни наших, ни американцев, ни российских, если честно", - резюмировал он.

Нужны ли переговоры Макрона с Путиным

Комментируя призывы президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении прямых переговоров с Путиным, Зеленский сообщил, что провел с ним беседу, во время которой стороны обсудили детали встреч в Абу-Даби с участием российской и американской сторон. Также Макрон проинформировал президента Украины о визите своего советника Бона в Россию. По словам президента Зеленского, стороны договорились продолжить более предметное обсуждение вопроса возобновления прямых переговоров с Путиным во время встречи в Мюнхене.

"Я говорил, что, на мой взгляд, с россиянами нужно строить не просто диалог, а давление, иметь аргументы в руках для того, чтобы давить на россиян, иначе они просто будут относиться к Европе без уважения. Мне кажется, что они (россияне, - ред.) от этого получают удовольствие", - указал он.

Когда Украина должна вступить в ЕС

Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все необходимое, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС к 2027 году, как минимум выполнив ключевые требования.

В то же время он подчеркнул важность определения четкой даты. Президент выразил убеждение, что если в соглашении, которое будут подписывать США, Россия в лице Путина, Украина и Европа, не будут зафиксированы конкретные сроки, Москва впоследствии попытается заблокировать процесс, в частности используя для этого отдельных представителей европейских стран.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

"Мы с вами свидетели соответствующих вещей, когда кластеры не открываются и т. д. Проблемы были с кандидатством. Была волна сложностей и борьбы нашей, но со всем тем мы получили кандидатство. С кластерами сложнее. Поэтому для нас ЕС это конкретика. Гарантии безопасности для Украины — это конкретика с конкретной датой. А моя подпись сегодня на 20-пунктном плане, плане завершения войны, гарантирует украинцам, что будет конкретная дата нашего вступления", - резюмировал глава государства.

Реально ли провести выборы в Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, агентство Reuters сообщило, что американские представители во время контактов с украинской делегацией поднимали вопрос о возможности проведения выборов и референдума уже в мае этого года. Насколько это реально, объяснил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Он подчеркнул, что кроме предпосылок безопасности, существуют также четкие правовые и организационные требования, без которых говорить о проведении выборов или референдума нет оснований.

"Первый блок – правовой. Он связан с режимом военного положения: будет ли оно отменено, приостановлено на период выборов, в каком формате это может произойти. Все это напрямую зависит от ситуации с безопасностью и параметров возможных договоренностей о прекращении огня", – добавил он.

Кроме того, по его словам, речь идет и об организационно-техническом аспекте, ведь необходимо полностью восстановить работу реестра избирателей, урегулировать участие внутренне перемещенных лиц, определить механизмы голосования для граждан Украины, находящихся за рубежом, и решить другие процедурные вопросы.

Жовтенко отметил, что украинская сторона уже объясняла американским партнерам, что после прекращения огня и отмены военного положения понадобится до шести месяцев для того, чтобы надлежащим образом и легитимно подготовить и провести избирательный процесс.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко — украинский политолог и аналитик по вопросам безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Демининициативам" в 2023 году был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах — в частности, в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

