Зеленский готов объявить о выборах и референдуме: FT назвал сроки

Подобный шаг предпринят на фоне давления на Киев со стороны Белого дома с целью завершить мирные переговоры между Украиной и РФ весной.

Зеленский готов объявить о выборах и референдуме / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Что написано в материале Financial Times:

США потребовали провести оба голосования в Украине до 15 мая

ВРУ в марте и апреле будет заниматься внесением необходимых правовых изменений

Президент Украины Владимир Зеленский готов объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвующих в процессе планирования.

По данным издания, подобный шаг предпринят на фоне давления на Киев со стороны Белого дома с целью завершить мирные переговоры между Украиной и Россией весной.

Подготовка началась после того, как администрация Трампа потребовала провести оба голосования до 15 мая. В ином случае, страна рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Источники, близкие к Зеленскому, говорят, что он и его команда дали понять администрации Трампа, что они готовы к довольно сжатым срокам, несмотря на логистические трудности проведения выборов.

Согласно рабочему графику, Верховная Рада в марте и апреле будет заниматься внесением необходимых правовых изменений, которые позволят проводить выборы в условиях военного времени.

FT уточняет, что украинские и западные официальные лица подчеркнули, что ни график, ни ультиматум США вряд ли будут соблюдены, поскольку они зависят от ряда факторов, включая возможность достижения прогресса в мирном соглашении с диктатором Владимиром Путиным.

В то же время время этот план "подчеркивает стремление Зеленского максимально увеличить свои шансы на переизбрание, одновременно заверяя президента США Дональда Трампа в том, что Киев не затягивает достижение мирной сделки, если таковая будет достигнута".

Президент США Дональд Трамп дал понять Киеву, что американские гарантии безопасности зависят от заключения более широкого мирного соглашениея, которое, вероятно, будет включать передачу Донбасса России, и которое Вашингтон хочет завершить до 15 мая.

Чиновники предупредили, что администрация Трампа ранее устанавливала сроки, которые уже истекли, но Вашингтон оставляет Киеву очень мало пространства для маневра в преддверии промежуточных выборов в США.

Тем временем источник РБК-Украина в президентском окружении коротко прокомментировал материал Financial Times: "Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах".

Реально ли во время войны провести выборы в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, теоретически Украина может провести выборы во время войны, однако ключевым вопросом остается их общественная легитимность, безопасность и способность государства обеспечить справедливый и полноценный избирательный процесс.

По его словам, действующее законодательство не устанавливает минимального порога явки избирателей. В теории выборы могут быть признаны состоявшимися и легитимными, даже если проголосует только один человек из многомиллионного населения страны.

Выборы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Владимира Зеленского, Путин не только контролирует выборы в России, а теперь хочет контролировать избирательные процессы и в Украине. Киев на такое не согласится.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Накануне стало известно, что члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, в которой затронут все проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

