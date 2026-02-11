Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Никаких пицц, суши или бургеров: чем кормили в ресторанах СССР и какими были цены

Дарья Пшеничник
11 февраля 2026, 04:41
28
Гостей в ресторане принимали гораздо охотнее, если они предъявляли на входе пятирублевую купюру.
Ресторан СССР
Какие были цены и меню в ресторанах СССР / Коллаж: Главред, фото: pixels, ua.depositphotos.com

Главное из новостей:

  • Поход в ресторан в СССР был редким и очень дорогим событием
  • Меню состояло из простых домашних блюд, сервис был слабым
  • Кофе и качественный алкоголь были большим дефицитом

В советское время посещение ресторана было скорее знаменательным событием, чем чем-то обыденным. Большинство граждан СССР питались дома или в столовых при заводах и учебных заведениях, а рестораны оставались местом "на праздники" — и то не для всех.

видео дня

Почему походы в рестораны были редкостью

Пользователи Reddit, которые жили в те времена, вспоминают, что заведения общественного питания были дорогими, а их количество — мизерным. В крупных городах работали несколько десятков ресторанов, тогда как в провинции иногда не было ни одного, пишет УНИАН.

Несмотря на высокие цены, качество блюд часто разочаровывало. Вкусный обед скорее считался везением. Официанты не слишком заботились о сервисе - чаевые не практиковались, а зарплата не зависела от отношения к гостям. Ожидание одного блюда могло длиться до 40 минут.

Элитные рестораны - для "избранных"

В СССР существовали и заведения с высоким уровнем кухни, но они были закрыты для рядовых граждан. Там обслуживали партийных деятелей, артистов, писателей и иностранцев. Для обычных людей двери таких ресторанов фактически не открывались.

В массовых заведениях тоже действовали свои "правила". Гостей охотнее принимали, если те демонстрировали пятирублевую купюру или приходили "через знакомых". Блат работал даже в сфере питания.

Меню без экзотики и алкоголь "под столом"

Советские рестораны предлагали преимущественно домашние блюда: котлеты, супы, салаты, пирожки. Никаких пицц, суши или бургеров — импортные продукты были в дефиците.

Алкоголь в некоторых заведениях либо отсутствовал, либо стоил слишком дорого. Поэтому посетители нередко приносили водку с собой и незаметно разливали ее под столом. Если правилами это запрещалось, официанты могли "не заметить" нарушение за небольшое вознаграждение.

Очевидцы вспоминают и о других "особенностях" советского сервиса: обвес, кражи продуктов, замена мяса хлебом или майонезом. Часть качественного сырья повара забирали домой, а гостям доставались блюда "с экономией".

Сколько стоил обед в ресторане

В Facebook-группе "Клуб коренного киевлянина" опубликовали меню ресторана "Столичный" за 1975 год. За первое, второе, салат и десерт один человек платил 5–10 рублей. Но чаще ходили компаниями, заказывали алкоголь — и тогда счет возрастал до 25–30 рублей. На фоне средней зарплаты в 100–150 рублей это была очень ощутимая сумма.

  • Меню советских ресторанов на примере киевского заведения
    Меню советских ресторанов на примере киевского заведения "Столичный" 1975 года Фото: Facebook-группа "Клуб коренного киевлянина"
  • Меню советских ресторанов на примере киевского заведения
    Меню советских ресторанов на примере киевского заведения "Столичный" 1975 года Фото: Facebook-группа "Клуб коренного киевлянина"
  • Меню советских ресторанов на примере киевского заведения
    Меню советских ресторанов на примере киевского заведения "Столичный" 1975 года Фото: Facebook-группа "Клуб коренного киевлянина"
  • Меню советских ресторанов на примере киевского заведения
    Меню советских ресторанов на примере киевского заведения "Столичный" 1975 года Фото: Facebook-группа "Клуб коренного киевлянина"
  • Меню советских ресторанов на примере киевского заведения
    Меню советских ресторанов на примере киевского заведения "Столичный" 1975 года Фото: Facebook-группа "Клуб коренного киевлянина"

Кофе — роскошь, о которой мало кто знал

Современных молодых украинцев может удивить, что кофе в СССР был почти недоступен. В лучшем случае пили чай, в худшем — напитки из цикория или желудей. Кофейные зерна были дефицитом, поэтому цена чашки могла быть заоблачной.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР ресторан интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

02:01Фронт
Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

23:43Война
Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

22:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Последние новости

06:10

Мир изменился окончательно: как выжить Европе

06:00

Фантастический ужин за 30 минут - быстро и вкусноВидео

05:51

Круче котлет: рецепт полноценного ужина из куриного фарша за 25 минут

05:15

"Издеваются надо мной": Бритни Спирс сделала отчаянное заявление

04:41

Никаких пицц, суши или бургеров: чем кормили в ресторанах СССР и какими были ценыФото

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
04:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученицы с тетрадкой за 51 секунду

04:00

Путинистка Лариса Долина оказалась в хрущевку - что случилось

03:40

Одно действие — и орхидея зацветет на месяцы: проверенный метод

03:03

Как правильно извиниться перед котом - секретная формула ветеринаров из трех буквВидео

Реклама
02:46

Как понять, что кот вас уважает и любит: 7 безошибочных признаков

02:01

Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

01:30

Конец музыкальной эпохи: исполнители хита Hotel California уходят на покойВидео

00:28

Дочь Константина Меладзе и звезда "Голосу країни" показала, как выглядит сейчас

10 февраля, вторник
23:43

Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

23:35

Скандал в Голливуде: создателей фильма о Мелании Трамп обвинили в плагиате

23:33

"Сбылась мечта": Катя Репяхова заговорила о новой беременности

23:24

Решающие выстрелы и дебют на трассе: расписание выступлений на Олимпиаде 11 февраля

22:32

Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

22:21

Максим Галкин вступил в публичную перепалку - причина

22:15

Свежие графики для Днепропетровщены: на сколько будут отключать свет 11 февраляФото

Реклама
22:05

Ситуация со светом изменилась - новые графики для Черкасской области на 11 февраля

21:43

"На своем опыте убедился": известный ведущий внезапно уволился из Минобороны

21:41

Массовые отключения света в Запорожской области: появились графики на 11 февраля

21:31

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

21:14

Не в начале и не в конце: когда лучше всего солить картофель - идеальный момент

20:51

"Иран тоже пробовал": Дуров резко ответил России на попытки ограничить Telegram

20:15

"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных: график движения

19:53

Последствия атак дают о себе знать: как будут отключать свет в среду, 11 февраля

19:46

Для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах: неожиданное объяснение

19:39

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

19:26

Исполнитель хита "Смарагдове небо" женится - детали

19:24

В РФ выдвинули новые условия для завершения войны и вспомнили Трампа - чего они хотят

19:11

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию – подробности

19:10

Как "пленки Эпштейна" всколыхнули мирмнение

18:51

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

18:47

$70 миллионов в год и тайная комната с золотом: куда исчезли сокровища ОстрожскихВидео

18:31

"Нафиг тебе это": Мозговая раскритиковала Руслану из-за LaudВидео

18:26

Группа Алиби выпустила легендарный трек на украинском языкеВидео

18:23

Мороз и гололедица: в среду в Харькове снова будет опасно

18:15

Топ-3 токсичные привычки, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения

Реклама
18:04

Названа причина неожиданной смерти "мамы Кевина" - Кэтрин О'Хары

17:51

На фоне бесконечных ссор: Лорак с мужем пошли на крайние меры

17:45

Уникальное крошечное озеро, которое является одним из самых глубоких в мире: где находится

17:42

Евро бьет рекорд, а доллар слабеет: НБУ обновил курс валют на 11 февраля

17:41

Цели и дата удара определены: украинцев предупредили о массированной атаке РФ

17:21

"Мобресурс на полтора года": нардеп рассказал о перспективе "бусификации" в Украине

17:11

НАБУ превратилась в инструмент сбора компромата и контроля над элитами, – эксперт

16:59

"Таким обманом": Сандулеса вспомнила о жене Бобула, которая 5 лет была любовницей

16:54

Кино на 14 февраля: топ-5 романтических комедий ко Дню святого Валентина

16:51

Путин пойдет на уступки, все решит один нюанс: раскрыт сценарий завершения войны

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять