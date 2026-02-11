Никаких пицц, суши или бургеров: чем кормили в ресторанах СССР и какими были цены

Гостей в ресторане принимали гораздо охотнее, если они предъявляли на входе пятирублевую купюру.

Какие были цены и меню в ресторанах СССР / Коллаж: Главред, фото: pixels, ua.depositphotos.com

Поход в ресторан в СССР был редким и очень дорогим событием

Меню состояло из простых домашних блюд, сервис был слабым

Кофе и качественный алкоголь были большим дефицитом

В советское время посещение ресторана было скорее знаменательным событием, чем чем-то обыденным. Большинство граждан СССР питались дома или в столовых при заводах и учебных заведениях, а рестораны оставались местом "на праздники" — и то не для всех.

Почему походы в рестораны были редкостью

Пользователи Reddit, которые жили в те времена, вспоминают, что заведения общественного питания были дорогими, а их количество — мизерным. В крупных городах работали несколько десятков ресторанов, тогда как в провинции иногда не было ни одного, пишет УНИАН.

Несмотря на высокие цены, качество блюд часто разочаровывало. Вкусный обед скорее считался везением. Официанты не слишком заботились о сервисе - чаевые не практиковались, а зарплата не зависела от отношения к гостям. Ожидание одного блюда могло длиться до 40 минут.

Элитные рестораны - для "избранных"

В СССР существовали и заведения с высоким уровнем кухни, но они были закрыты для рядовых граждан. Там обслуживали партийных деятелей, артистов, писателей и иностранцев. Для обычных людей двери таких ресторанов фактически не открывались.

В массовых заведениях тоже действовали свои "правила". Гостей охотнее принимали, если те демонстрировали пятирублевую купюру или приходили "через знакомых". Блат работал даже в сфере питания.

Меню без экзотики и алкоголь "под столом"

Советские рестораны предлагали преимущественно домашние блюда: котлеты, супы, салаты, пирожки. Никаких пицц, суши или бургеров — импортные продукты были в дефиците.

Алкоголь в некоторых заведениях либо отсутствовал, либо стоил слишком дорого. Поэтому посетители нередко приносили водку с собой и незаметно разливали ее под столом. Если правилами это запрещалось, официанты могли "не заметить" нарушение за небольшое вознаграждение.

Очевидцы вспоминают и о других "особенностях" советского сервиса: обвес, кражи продуктов, замена мяса хлебом или майонезом. Часть качественного сырья повара забирали домой, а гостям доставались блюда "с экономией".

Сколько стоил обед в ресторане

В Facebook-группе "Клуб коренного киевлянина" опубликовали меню ресторана "Столичный" за 1975 год. За первое, второе, салат и десерт один человек платил 5–10 рублей. Но чаще ходили компаниями, заказывали алкоголь — и тогда счет возрастал до 25–30 рублей. На фоне средней зарплаты в 100–150 рублей это была очень ощутимая сумма.

Кофе — роскошь, о которой мало кто знал

Современных молодых украинцев может удивить, что кофе в СССР был почти недоступен. В лучшем случае пили чай, в худшем — напитки из цикория или желудей. Кофейные зерна были дефицитом, поэтому цена чашки могла быть заоблачной.

