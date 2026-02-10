"Нафиг тебе это": Мозговая раскритиковала Руслану из-за Laud

Елена Мозговая выразила несогласие с комментарием певицы.

https://glavred.info/starnews/nafig-tebe-eto-mozgovaya-raskritikovala-ruslanu-iz-za-laud-10739630.html Ссылка скопирована

Laud Lightkeeper - Мозговая прокомментировала мнение Русланы об артисте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1, instagram.com/laud_vk

Кратко:

В финале Нацотбора Руслана попросила Laud не привносить фирменное звучание в конкурсную песню

Это замечание показалось Елене Мозговой очень сомнительным советом

Украинская певица и победительница Евровидения-2024 Руслана попала в скандал после Нацотбора-2026, где была судьей. Многим выражение артисткой поддержки конкурсантке LELÉKA чрезмерным и похожим на агитацию, что могло повлиять на результаты соревнования.

Однако музыкального продюсера Елену Мозговую возмутило вовсе не это. Странным ей показался комментарий Русланы о выступлении Laud перед оглашением победителя. Мозговой показалось странным замечание жюри в чрезмерной "фирменности" звучания Лауда.

видео дня

Елена заступилась за певца, который занял на Национальном отборе второе место. "Мне попался на глаза совет Русланы Лауду о том, что "не нужно здесь этой фирмы...". И действительно, зачем нам фирма на Евровидении? Да и вообще в Украине. Давайте будем всю жизнь прыгать и кричать "гей, гей, гей". Лауд, ты крутой фирмач и слава Богу, что это так! Вперед за Грэмми и нафиг тебе это Евровидение", - написала музыкальный продюсер Елена Мозговая.

Laud Lightkeeper - Мозговая прокомментировала мнение Русланы об артисте / фото: instagram.com/olenamozgova1

Смотрите выступление Laud - Lightkeeper на Национальном отборе на Евровидение-2026:

Laud, Лауд / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о причине развода Тараса и Елены Тополь. Пара была вместе 12 лет. Инициатором бракоразводного процесса стал лидер группы Антитела.

Также украинская ведущая Леся Никитюк раскрыла детали свадьбы с военным. Она помолвлена с Дмитрием Бабчуком с января 2025 года. Пара вместе растит общего сына Оскара.

Читайте также:

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред