"Нафиг тебе это": Мозговая раскритиковала Руслану из-за Laud

Кратко:
- В финале Нацотбора Руслана попросила Laud не привносить фирменное звучание в конкурсную песню
- Это замечание показалось Елене Мозговой очень сомнительным советом
Украинская певица и победительница Евровидения-2024 Руслана попала в скандал после Нацотбора-2026, где была судьей. Многим выражение артисткой поддержки конкурсантке LELÉKA чрезмерным и похожим на агитацию, что могло повлиять на результаты соревнования.
Однако музыкального продюсера Елену Мозговую возмутило вовсе не это. Странным ей показался комментарий Русланы о выступлении Laud перед оглашением победителя. Мозговой показалось странным замечание жюри в чрезмерной "фирменности" звучания Лауда.
Елена заступилась за певца, который занял на Национальном отборе второе место. "Мне попался на глаза совет Русланы Лауду о том, что "не нужно здесь этой фирмы...". И действительно, зачем нам фирма на Евровидении? Да и вообще в Украине. Давайте будем всю жизнь прыгать и кричать "гей, гей, гей". Лауд, ты крутой фирмач и слава Богу, что это так! Вперед за Грэмми и нафиг тебе это Евровидение", - написала музыкальный продюсер Елена Мозговая.
Смотрите выступление Laud - Lightkeeper на Национальном отборе на Евровидение-2026:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о причине развода Тараса и Елены Тополь. Пара была вместе 12 лет. Инициатором бракоразводного процесса стал лидер группы Антитела.
Также украинская ведущая Леся Никитюк раскрыла детали свадьбы с военным. Она помолвлена с Дмитрием Бабчуком с января 2025 года. Пара вместе растит общего сына Оскара.
Читайте также:
- "Мне очень жаль": у Нади Дорофеевой серьезные проблемы со здоровьем
- Поплавский больше не ректор Университета Культуры: кто пока занял его место
- "Два важных решения": Ксения Мишина появилась с сыном за границей
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред