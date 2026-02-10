Укр
Группа Алиби выпустила легендарный трек на украинском языке

Алена Кюпели
10 февраля 2026, 18:26
Украинская группа "Алиби" перевыпустила свой легендарный хит "Табу".
Группа
Группа "Алиби" перевыпустила свой легендарный трек / Коллаж Главред, фото Instagram/anna_zavalskaya

Девичий поп-дуэт Алиби, который имел сумасшедший успех в Украине и за ее пределами, спели свой легендарный хит "Табу" на украинском языке.

Сестры Анна и Ангелина Завальские под продюсированием своего отца покоряли лучшие концертные площадки и именно этот хит можно считать визитной карточкой дуэта.

Теперь же трек звучит на украинском языке. Радостной новостью на своей странице в Instagram поделилась Анна Завальская. Она сообщила, что премьера песни состоится уже через 10 дней.

Алиби
Алиби были очень популярными / Фото: Instagram/Анна Завальская

"10 дней до премьеры! Помните? Давайте погружаться в воспоминания. Табу. 20.02 на всех музыкальных платформах", - анонсировала премьеру она.

Алиби и Цекало

Ранее артистки делились тем, как им когда-то угрожал российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало. Уроженец Киева в то время работал в стране-оккупанте и имел там большое влияние. Он стал набиваться к дуэту в друзья - приглашал на выступления и прочие проекты. Однако маска добряка очень быстро слетела с Цекало, и он начал угрожать Алиби крахом карьеры. Это произошло после того, как артистки отказали ему в использовании песни "Исповедь" в сериале, который на тот момент снимал продюсер: он хотел песню Завальских, но в исполнении других артистов.

О группе "Алиби"

Алиби - украинский музыкальный дуэт, датой рождения которого считается 6 апреля 2001 года. Участницы дуэта — родные сёстры Анна Завальская и Ангелина Завальская.

По сообщению ряда СМИ, группа распалась в апреле 2012 года, что однако опровергается самими сёстрами Завальскими. В частности, в мае 2012 года они были ведущими и участницами IX шоу-программы награждения победителей конкурса торговых марок "Фавориты Успеха".

Поначалу в творчестве дуэта принимал участие композитор, исполнитель и саунд-продюсер Дмитрий Климашенко. За время работы с Климашенко группа выпустила два сингла: "Алиби" (именно он стал решающим для названия группы) и "На Різдво", записала два видеоклипа: "Алиби" и "Две слезы", а также альбом "Две слезы".

Морозы отступят: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Житомирской области

12:06

Урок для Украины: как бедный Сингапур стал экономическим чудом

11:56

Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

