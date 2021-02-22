Дуэт Алиби с размахом вернулся на сцену после выступления на шоу Голос

Знаменитый дуэт Алиби принял участие в кастинге шоу Голос, и произвел фурор среди зрителей шоу.
На шоу Голос Перезагрузка уже сразу несколько украинских звезд не просто прошли кастинг, но и решили остаться на шоу, чтобы идти к победе.
Традиционно, на "Слепые прослушивания" приходят известные исполнители, чтобы подшутить над коллегами-тренерами, и не принимают участие в дальнейшем шоу.
Этой традиции решили придерживаться и участницы группы Алиби, которые приняли решение "перезагрузиться" вместе со стартом шоу Голос.
Анна и Алина Завальские пришли на кастинг, назвали себя The Alibi Sisters, и исполнили потрясающую песню на идише "Чирибим-чирибом".Читайте такжеГолос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушивания
"Для нас появление на "Голосе. Перезагрузка" - тоже перезагрузка. Мы теперь не "Алиби", а "The Alibi Sisters", - заявили сестры.
Они так поразили тренеров, что на их выступление обернулись сразу все четверо.
Но группа The Alibi Sisters отказались принимать участи в шоу Голос 2021.
Голос країни 11 сезон 5 выпуск смотреть онлайн видео 21-02-2021: The Alibi Sisters
Но на Голосе 2021 сразу несколько знаменитостей решили участвовать в шоу, в том числе экс-ВИА Гра Надежда Мейхер и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк.
Голос країни 11 сезон - кто прошел кастинг в 5 выпуске
Команда Тины Кароль
- Денис Калитовский
- Виктория Гнатюк
- Команда Монатика
- Любовь Дробина
Команда Олега Винника
- Анна Бераиа
- Владимир Каверин
Команда Надежды Дорофеевой
- Евгений Шараманов
- Петр Чернышенко
- Андрей Науменко
Напомним, что все новые выпуски шоу Голос країни выходят по воскресеньям в 21-00.