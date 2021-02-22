Дуэт Алиби с размахом вернулся на сцену после выступления на шоу Голос

Голос 2021 / пресс-служба 1+1

На шоу Голос Перезагрузка уже сразу несколько украинских звезд не просто прошли кастинг, но и решили остаться на шоу, чтобы идти к победе.

Традиционно, на "Слепые прослушивания" приходят известные исполнители, чтобы подшутить над коллегами-тренерами, и не принимают участие в дальнейшем шоу.

Этой традиции решили придерживаться и участницы группы Алиби, которые приняли решение "перезагрузиться" вместе со стартом шоу Голос.

Анна и Алина Завальские пришли на кастинг, назвали себя The Alibi Sisters, и исполнили потрясающую песню на идише "Чирибим-чирибом".Читайте такжеГолос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушивания

"Для нас появление на "Голосе. Перезагрузка" - тоже перезагрузка. Мы теперь не "Алиби", а "The Alibi Sisters", - заявили сестры.

Они так поразили тренеров, что на их выступление обернулись сразу все четверо.

Но группа The Alibi Sisters отказались принимать участи в шоу Голос 2021.

Голос країни 11 сезон 5 выпуск смотреть онлайн видео 21-02-2021: The Alibi Sisters

Но на Голосе 2021 сразу несколько знаменитостей решили участвовать в шоу, в том числе экс-ВИА Гра Надежда Мейхер и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк.

Голос країни 11 сезон - кто прошел кастинг в 5 выпуске

Команда Тины Кароль

Денис Калитовский

Виктория Гнатюк

Команда Монатика

Любовь Дробина

Команда Олега Винника

Анна Бераиа

Владимир Каверин

Команда Надежды Дорофеевой

Евгений Шараманов

Петр Чернышенко

Андрей Науменко

Напомним, что все новые выпуски шоу Голос країни выходят по воскресеньям в 21-00.