Тайный язык казацких знамен: что на самом деле означают полумесяц и звезда

Марина Иваненко
10 февраля 2026, 14:07
Звезда, полумесяц, крест и малиновый фон — не случайные элементы. Это язык наследственности, силы и права на свободу.
Символы на казацких флагах
Символы на казацких флагах / Коллаж: Главред, скриншоты

Казацкие флаги — это не просто военные атрибуты, а зашифрованный язык украинской истории. Многих удивляет сочетание на них христианского креста, полумесяца или звезд, которые ошибочно трактуют как заимствование из исламской или мистической традиции. На самом деле эти знаки имеют четкое династическое происхождение и связаны с гербами княжеских родов, стоящих у истоков казацкой элиты. Главред расскажет более подробно.

Понимание символики флагов позволяет увидеть преемственность власти — от княжеской эпохи Киевской Руси через Великое Княжество Литовское до гетманов Войска Запорожского.

Княжеские корни казацкой символики

Александр Алфьоров рассказывает о том, что основные символы, которые впоследствии стали "классическими" для казацких флагов — звезда, полумесяц и крест — происходят от герба князей Вишневецких, известного как "Корибут". Именно этот род сыграл ключевую роль в формировании раннего казачества как организованной военной силы.

Первый казацкий гетман Дмитрий "Байда" Вишневецкий ходил в походы именно под этим гербом. Поскольку казацкие отряды долгое время находились под патронатом князей Вишневецких, их родовые знаки постепенно превратились в общеказацкие символы.

Важно понимать: эти элементы не были прямыми религиозными заимствованиями. Звезда является эволюцией древнего княжеского знака — так называемой "розетки", а полумесяц в первоначальном виде был лишь дугой, частью сложной геральдической композиции.

Как гербы становились флагами

В процессе развития казацкого войска отдельные отряды начали "разбирать" гербы своих вождей на составные элементы. Это позволяло отличаться друг от друга, но в то же время сохранять главное — символ легитимности и благородного происхождения.

Крест подчеркивал статус казаков как христианского рыцарства и защитников веры. Полумесяц и звезда выполняли другую функцию: они сигнализировали о принадлежности к древней аристократической традиции, берущей начало от русских князей. Малиновый цвет полотнищ также не был случайным — он происходил от красного фона княжеских гербов и со временем стал национальным цветом казацких флагов.

Видео о символике казацких флагов можно посмотреть здесь:

Лук и стрелы как язык готовности к бою

Отдельное место в казацкой геральдике занимает изображение лука со стрелами. Этот символ пришел из дворянской среды и имел четкое значение. В геральдической традиции натянутый лук означал постоянную готовность к обороне.

Для казацкого образа жизни это было идеальной визуальной формулировкой: мир — лишь пауза между войнами, а свобода требует постоянной готовности ее защищать.

Мост между Русью и Казацким государством

Казацкая геральдика не возникла на пустом месте. Она стала мостиком между эпохой Киевской Руси и новой военно-политической формацией — Казацким государством. Звезды и полумесяцы на малиновом фоне — это не экзотика и не случайность, а сознательное использование символов власти тех, кто стоял у истоков украинского войска.

Казацкие флаги — это не просто полотнища. Это документ эпохи, который рассказывает о происхождении, наследственности и праве на власть языком символов.

Кто такой Александр Алферов

Александр Алферов - известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.

С 2008 года - радиоведущий на радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова".

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.

Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

