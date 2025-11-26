Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Блогер рассказала о спорах вокруг украинских символов.

https://glavred.info/culture/flag-perevernuli-a-trizub-imeet-drugoe-znachenie-vsya-pravda-o-simvolah-ukrainy-10718954.html Ссылка скопирована

Историческая правда о Тризубе и украинском флаге / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Действительно ли украинский флаг должен был выглядеть по-другому

Что зашифровано в Трезубце Украины

Герб и флаг - официальные символы Украины, которые утверждены на государственном уровне. Однако относительно них до сих пор ведутся споры среди историков, мол, государственные символы должны выглядеть по-другому.

Главред выяснил, действительно ли это так. О том, как должен выглядеть флаг и Тризуб Украины в TikTok рассказала украинский блогер под ником ellevika.

видео дня

Что "не так" с флагом Украины

Бытует мнение, что флаг Украины неправильный и должен выглядеть не так. А все потому, что якобы 22 марта 1918 года председатель Центральной Рады УНР Грушевский принял закон перевернуть флаг.

Такое решение якобы приняли в соответствии с правилами геральдики, где верхняя полоса флага должна соответствовать цвету гербовой фигуры. Но это миф.

"Во-первых, ни в каких протоколах, или архивах не значится, что Грушевский вообще выносил такой вопрос об изменении флага. Во-вторых, геральдика регулирует правила относительно гербов, а флаги изучает вексилология. Поэтому это бред. Поэтому наш сегодняшний сине-желтый флаг является правильным", - пояснила блогерша.

Почему возникают вопросы относительно значения Тризуба

Многие украинцы до сих пор считают, что в Гербе Украины зашифровано слово "воля". Однако Тризуб появился еще во времена Киевской Руси и версии относительно его значения совсем другие.

"Некоторые историки считают, что он обозначает Святую Троицу, то есть единство Отца, Сына и Святого Духа. Но большинство историков видят в Тризубе атакующего сокола, который падает на добычу, потому что в те времена сокол - это символ благородства и власти", - добавила ellevika.

Смотрите видео с объяснением блогера:

Другие новости:

О персоне: ellevika ellevika - украинский блогер, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следит более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред