Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Герб и флаг - официальные символы Украины, которые утверждены на государственном уровне. Однако относительно них до сих пор ведутся споры среди историков, мол, государственные символы должны выглядеть по-другому.
О том, как должен выглядеть флаг и Тризуб Украины в TikTok рассказала украинский блогер под ником ellevika.
Что "не так" с флагом Украины
Бытует мнение, что флаг Украины неправильный и должен выглядеть не так. А все потому, что якобы 22 марта 1918 года председатель Центральной Рады УНР Грушевский принял закон перевернуть флаг.
Такое решение якобы приняли в соответствии с правилами геральдики, где верхняя полоса флага должна соответствовать цвету гербовой фигуры. Но это миф.
"Во-первых, ни в каких протоколах, или архивах не значится, что Грушевский вообще выносил такой вопрос об изменении флага. Во-вторых, геральдика регулирует правила относительно гербов, а флаги изучает вексилология. Поэтому это бред. Поэтому наш сегодняшний сине-желтый флаг является правильным", - пояснила блогерша.
Почему возникают вопросы относительно значения Тризуба
Многие украинцы до сих пор считают, что в Гербе Украины зашифровано слово "воля". Однако Тризуб появился еще во времена Киевской Руси и версии относительно его значения совсем другие.
"Некоторые историки считают, что он обозначает Святую Троицу, то есть единство Отца, Сына и Святого Духа. Но большинство историков видят в Тризубе атакующего сокола, который падает на добычу, потому что в те времена сокол - это символ благородства и власти", - добавила ellevika.
