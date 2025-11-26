"Ведмідь" или "медвідь": блогер назвал популярную ошибку украинцев

Вы узнаете:
- Действительно ли слово "медвідь" происходит из русского
- Как образовалось слово "ведмідь"
Украинцы часто путают слова "ведмідь" и "медвідь", когда речь идет о лесном хищнике. Многие даже убеждены, что второе слово происходит из русского языка и в украинском его употреблять неправильно.
Действительно ли это так, как узнал Главред, рассказал на своей странице в TikTok украинский блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский.
В чем разница между "ведмедем" и "медвідем"
Блогер утверждает, что как и "ведмідь", так и "медвідь" - это украинские слова. Более того, слово "ведмідь" происходит от "медвідь". Они означают "тот, кто ведает, где мед".
"Поэтому вы можете выбирать, какое слово вам больше нравится", - подчеркнул Шимановский.
Смотрите видео с объяснением блогера:
Ранее Главред писал, что украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер призвал забыть о "наложенном платеже" и "рассрочке" и озвучил правильный перевод терминов.
Накануне также священник УПЦ Владимир рассказал, что фраза "да будет земля пухом" имеет совсем другое значение и объяснил, почему когда-то ее боялись люди.
Больше новостей:
- Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата
- Почему в детстве это был праздник, а во взрослой жизни - просто дата: ответ психологов
- Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал
О персоне: Андрей Шимановский
Андрей Шимановский - украинский блогер, актер и популяризатор украинского языка, известный прежде всего своими видеоуроками в TikTok, Instagram и YouTube.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред