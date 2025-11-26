"Ведмідь" или "медвідь": блогер назвал популярную ошибку украинцев

В украинском языке есть несколько вариантов, как назвать крупного лесного хищника.

Украинцы часто путают слова "ведмідь" и "медвідь", когда речь идет о лесном хищнике. Многие даже убеждены, что второе слово происходит из русского языка и в украинском его употреблять неправильно.

Действительно ли это так, как узнал Главред, рассказал на своей странице в TikTok украинский блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский.

В чем разница между "ведмедем" и "медвідем"

Блогер утверждает, что как и "ведмідь", так и "медвідь" - это украинские слова. Более того, слово "ведмідь" происходит от "медвідь". Они означают "тот, кто ведает, где мед".

"Поэтому вы можете выбирать, какое слово вам больше нравится", - подчеркнул Шимановский.

О персоне: Андрей Шимановский Андрей Шимановский - украинский блогер, актер и популяризатор украинского языка, известный прежде всего своими видеоуроками в TikTok, Instagram и YouTube.

