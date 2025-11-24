Забудьте о 'наложенном платеже' и 'рассрочке': правильный перевод терминов

Вы узнаете:
- Почему часто говорят "наложенный платеж"
- Какого слова не существует в украинском языке
Сейчас люди все чаще заказывают что-то в Интернет-магазинах. Там обычно предлагают способ оплаты "наложенный платеж". Однако в украинском языке не существует такого словосочетания.
Главред решил разобраться, как правильно говорить "наложенный платеж" и "рассрочка".
Как на украинском сказать "наложенный платеж"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что "наложенный платеж" или "рассрочка" - это формы, в которых украинцы ошибаются чаще всего.
По его словам, многим кажется, что "наложенный платеж" можно заменить на "накладений платіж", но это ошибка.
Он подчеркнул, что на украинском нельзя сказать "накладений платіж", а лучше говорить "післяплата".
"Вы заказали товар по почте. Оплата после получения. Поэтому и подходит говорить "післяплата", а не "накладний платіж"", - говорится в видео.
Как на украинском сказать "рассрочка"
Журналист отметил, что "розстрочка" - это также типичная ошибка и такого слова вообще не существует в украинском языке.
Оказывается, правильно говорить "навиплат". Также можно использовать грамотную форму "оплата частинами".
Как заменить слова "наложенный платеж" и "рассрочка" - видео:
Ранее мы также рассказывали о правильных украинских названиях слов "підодіяльник" и "підковдра". Оказывается, слово "пододеяльник" является заимствованным.
Вы также можете узнать реальные украинские синонимы к слову "приторный". Потому что "приторный" - это популярное слово-паразит.
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
