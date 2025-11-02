Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза 'кіно і німці'

Вы узнаете:
- Почему люди говорят "кіно і німці"
- Что означает это выражение
В Украине есть немало выражений, значение которых не понятно для многих, но их любят использовать в жизни. В частности, это касается фразы "кіно і німці".
Главред решил разобраться, как появилось выражение "кіно і німці".
Когда начали использовать выражение "кіно і німці"
Автор канала tryzub_educate в своем видео рассказала, что выражение "кіно і німці" появилось после Второй мировой войны в Советском Союзе. В то время было снято много фильмов о войне, часто для детей, где немцы показывались, как нелепые, глупые, люди.
"Часто в этих фильмах рассказывали о юных героях. А немцы в этих фильмах подавались настолько глупыми и примитивными, что взрослые зрители просто удивлялись", - говорится в видео.
Что означает выражение "кіно і німці"
Выражение "кіно і німці" используется для обозначения странной, смехотворной и абсурдной ситуации.
Это словосочетание чаще всего употребляют в разговорной речи как реакция на что-то неожиданное или непредвиденное, или же забавную ситуацию или ерунду - "Ничего не скажешь - кино и немцы".
Откуда пошла фраза "кіно і німці" - видео:
Ранее мы рассказывали, откуда на самом деле в украинском языке появилось "шо". Оказывается, это вовсе не суржик.
Вы также можете узнать, как правильно называть холостых мужчин. Слово "холостяк" в украинском языке имеет совсем другое, неприятное значение.
Об источнике: tryzub_educate
tryzub_educate - канал в TikTok. Его автором является Диана - историк, юрист и этноблогер. Она разрушает различные мифы и создает интересные и познавательные видео об украинской истории, культуре, языке.
