Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза 'кіно і німці'

Странное выражение "кіно і німці" почти забыто, но имеет интересную историю.

В Украине есть немало выражений, значение которых не понятно для многих, но их любят использовать в жизни. В частности, это касается фразы "кіно і німці".

Главред решил разобраться, как появилось выражение "кіно і німці".

Когда начали использовать выражение "кіно і німці"

Автор канала tryzub_educate в своем видео рассказала, что выражение "кіно і німці" появилось после Второй мировой войны в Советском Союзе. В то время было снято много фильмов о войне, часто для детей, где немцы показывались, как нелепые, глупые, люди.

"Часто в этих фильмах рассказывали о юных героях. А немцы в этих фильмах подавались настолько глупыми и примитивными, что взрослые зрители просто удивлялись", - говорится в видео.

Что означает выражение "кіно і німці"

Выражение "кіно і німці" используется для обозначения странной, смехотворной и абсурдной ситуации.

Это словосочетание чаще всего употребляют в разговорной речи как реакция на что-то неожиданное или непредвиденное, или же забавную ситуацию или ерунду - "Ничего не скажешь - кино и немцы".

Об источнике: tryzub_educate tryzub_educate - канал в TikTok. Его автором является Диана - историк, юрист и этноблогер. Она разрушает различные мифы и создает интересные и познавательные видео об украинской истории, культуре, языке.

