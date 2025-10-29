Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну

Руслана Заклинская
29 октября 2025, 16:17
36
Краевед Леонид Щибря доказал, что версия о винограде в названии Изюма оказалась ошибочной.
Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну
Название города Изюм / Коллаж: Главред, фото: Леонид Щибря, УНИАН

Вы узнаете:

  • Что означает слово "изюм" в тюркском языке
  • Связано ли название города Изюм с виноградом
  • Происходит ли название от "Длинной горы"

Название Изюм как географической территории зафиксировано еще в конце XVI века. Примечательно, что Изюмский путь существовал значительно раньше - еще с 1460 года.

Член Национальных союзов краеведов и журналистов Украины Леонид Щибря рассказал Главреду, что название "Изюм" имеет тюркские корни. У разных племенных объединений слово может означать "виноград", "длинный", "русло", "переправа", "пролив" или "река".

видео дня

Где еще существует название населенного пункта Изюм

Щибря отмечает, что географическое название Изюм в Украине не уникально. На территории Крыма также существовало поселение с названием Изюм, а вблизи него гора Uzun Sırt ("Длинный хребет").

На горе когда-то находился совхоз "Изюмский", название которого происходило от поселения Изюм. Краевед применил метод сравнения двух географических названий и исключил версии, которые не повторяются в обоих местах.

"Возле города Изюма Харьковской области есть реки где были переправы, возможно кто-то видел какой-то пролив, или русло. А в Крыму нет даже намека на воду, а название Изюм существовало. Пять вариантов связанных с водой вычеркиваем. Следующий вариант происхождения от слова "виноград". Крым и "виноград", что-то очень близкое, однако больше нигде не встречается повторов географических названий "Изюм", где выращивают виноград, а тем более без "длинной горы", - пояснил Щибря.

Связано ли название Изюма с виноградом

Краевед отметил, что многие публикации об этимологии названия Изюм являются эмоциональными и субъективными, основанными не на фактах, а на предположениях авторов. Многие легенды возникли на основе случайных ассоциаций.

"Кто-то, после поисков в интернете разъяснений происхождения названия, наткнулся на статью с утверждением производной от винограда. Того и жди, начинает переводить название города на украинский язык как "изюминка". Был случай, когда такое приветствие даже прозвучало со сцены при праздновании праздника города: "Сладкий город - Изюминка", - рассказал он.

Одна из популярных версий связывает название города с виноградом. В тюркском языке слово "Üzüm" действительно означает "виноград" и пришло в русский язык из крымско-татарского на рубеже ХVII века. Поэтому краевед исследовал историю виноградарства в Изюме.

Он отметил, что прямые упоминания о выращивании винограда в Изюме отсутствуют. Первые сорта винограда в регионе появились в Чугуеве в 1663 году, а город Изюм был основан еще в 1639 году. Таким образом, название города появилось значительно раньше, чем в городе начали выращивать виноград.

Происходит ли название города от "Длинной горы"

Исторически подтверждено, что название Изюм как территории, встречается с конца ХVI века. Кроме этого, Изюмский путь известен с 1460 года.

Единственным реалистичным вариантом, по данным Щибри, остается происхождение от тюркского Uzun dağ - "Длинная гора". Сейчас она известна как Кременец. Течения местных рек и направление Изюмского пути проходят именно в сторону этой горы.

"Исконный Кременец, он же Длинная гора, на тюркском языке Uzun dağ был значительным, неповторимым ориентиром среди степи. Чтобы убедиться в том, как звучит название горы Uzun dağ попросил турка, потому что их язык имеет происхождение от тюркского, прочитать эти названия на их родном языке. Когда он произнес слово Uzun, было слышно четкое произношение слова "изюм". Только буква "З" звучала более мягко, будто в перемешку с буквой "С", - отметил местный краевед.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Леонид Щибря

Леонид Щибря - член Национального союза краеведов Украины и Национального союза журналистов Украины. Известен исследованиями истории и топонимики Харьковщины. Автор ряда публикаций, посвященных истории региона, анализирует исторические документы, сравнивает географические названия и обосновывает версии их происхождения. Проживает в городе Изюм.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Изюм История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

17:12Экономика
Взрывы на трех крупных нефтегазовых заводах РФ: детали мощных ударов Сил обороны

Взрывы на трех крупных нефтегазовых заводах РФ: детали мощных ударов Сил обороны

16:26Украина
Купянск держится: в Украине опровергли заявление Путина об окружении города

Купянск держится: в Украине опровергли заявление Путина об окружении города

16:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

Последние новости

17:12

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

16:52

Три знака зодиака узнают, как сильно они были нужны: одиночество уйдет

16:39

Украинскую блогершу из Миротворца "забанил" известный бренд - детали скандала

16:28

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках монахини в церкви за 79 секунд

16:26

Взрывы на трех крупных нефтегазовых заводах РФ: детали мощных ударов Сил обороны

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
16:26

Купянск держится: в Украине опровергли заявление Путина об окружении города

16:19

"Статистика работы на уровне отделения полиции", – эксперт прокомментировал данные НАБУ о переданных в суд производствах

16:17

Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну

15:58

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

Реклама
15:46

Суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры: какая причина ухода со сценыВидео

15:32

Пойдет ли валюта снова в рост: экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре

15:02

"Знали, куда бьют": россияне атаковали детскую больницу в Херсоне, есть раненые детиФотоВидео

15:01

Бельгия пригрозила "сравнять Москву с землей" - в РФ гневно ответили

14:56

Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях: будут как новыеВидео

14:49

Гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов: финансовый шторм и любовный романВидео

14:20

Французский политик 19 века раскрыл правду об украинцах - что Москва скрывалаВидео

14:17

Маленькие трагедии на большой войне: Комаров показал новую "изнанку" современной Украины

14:00

Отсрочки по-новому, мобилизация и рост цен на продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября

13:59

Гороскоп на ноябрь 2025: как Овнам разбогатеть в конце осениВидео

13:59

Считалась ядом: какой писатель пил по 50 чашек кофе и чем это обернулось для его здоровья

Реклама
13:48

Водители ломают голову: найден интересный дорожный знак с "кренделем"

13:47

Почему 30 октября нельзя выяснять отношения: какой церковный праздник

13:28

РФ собрала 11 тысяч военных для окружения одного города: ДШВ показали план врага

13:23

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секретВидео

13:05

Алексей Суханов сделал публичное признание о свадьбе - детали

13:04

Не будут сидеть в темноте: названы регионы, где украинцы почувствуют минимум проблем с электричеством

13:01

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

12:45

Гости "ахнут": необычные крылья в бомбическом маринадеВидео

12:12

Плюс 10% до конца осени: украинцев предупредили о подорожании базового продукта

12:08

Треть города - в "серой зоне": россияне прорываются в Покровск, угроза окружения растет - DeepState

11:51

Ежедневные привычки водителей незаметно "убивают" авто: пять главных ошибокВидео

11:40

Алину Гросу забрала "скорая - что с ней случилось

11:20

Температура поднимется до +18 градусов: совсем скоро в Украине потеплеет

10:53

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

10:50

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

10:39

Пытал людей в Киевской области: в РФ взорвали подполковника ОМОНа - ГУР

10:30

18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева решил мобилизоваться - детали

10:28

Шуточные и интересные: обладаете ли вы уникальной украинской фамилией

10:15

Наталья Сумская разрушила общение с Ольгой Сумской - детали конфликта

10:10

Голубая кровь украинцев: как узнать о своем казацком или дворянском происхожденииВидео

Реклама
09:55

На окнах не будет конденсата, если использовать один предмет

09:50

Ноябрь 2025 всё расставит по местам: прогноз на месяц для БлизнецовВидео

09:48

Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света

09:45

"Хотел, чтобы меня запомнили": премьер Александр Стоянов признался, почему ушел из балета

09:42

РФ начала использовать КАБы, похожие на реактивные ракеты: "Флеш" раскрыл детали

09:39

Мощные пожары сразу на двух нефтебазах: дроны наделали шума в КрымуВидео

09:38

Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

09:31

Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьмаФото

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 октября (обновляется)

09:10

Екатерина Бужинская рассказала об издевательствах в браке: аборт и анорексия

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять