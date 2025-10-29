Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну

Краевед Леонид Щибря доказал, что версия о винограде в названии Изюма оказалась ошибочной.

Название города Изюм / Коллаж: Главред, фото: Леонид Щибря, УНИАН

Название Изюм как географической территории зафиксировано еще в конце XVI века. Примечательно, что Изюмский путь существовал значительно раньше - еще с 1460 года.

Член Национальных союзов краеведов и журналистов Украины Леонид Щибря рассказал Главреду, что название "Изюм" имеет тюркские корни. У разных племенных объединений слово может означать "виноград", "длинный", "русло", "переправа", "пролив" или "река".

Где еще существует название населенного пункта Изюм

Щибря отмечает, что географическое название Изюм в Украине не уникально. На территории Крыма также существовало поселение с названием Изюм, а вблизи него гора Uzun Sırt ("Длинный хребет").

На горе когда-то находился совхоз "Изюмский", название которого происходило от поселения Изюм. Краевед применил метод сравнения двух географических названий и исключил версии, которые не повторяются в обоих местах.

"Возле города Изюма Харьковской области есть реки где были переправы, возможно кто-то видел какой-то пролив, или русло. А в Крыму нет даже намека на воду, а название Изюм существовало. Пять вариантов связанных с водой вычеркиваем. Следующий вариант происхождения от слова "виноград". Крым и "виноград", что-то очень близкое, однако больше нигде не встречается повторов географических названий "Изюм", где выращивают виноград, а тем более без "длинной горы", - пояснил Щибря.

Связано ли название Изюма с виноградом

Краевед отметил, что многие публикации об этимологии названия Изюм являются эмоциональными и субъективными, основанными не на фактах, а на предположениях авторов. Многие легенды возникли на основе случайных ассоциаций.

"Кто-то, после поисков в интернете разъяснений происхождения названия, наткнулся на статью с утверждением производной от винограда. Того и жди, начинает переводить название города на украинский язык как "изюминка". Был случай, когда такое приветствие даже прозвучало со сцены при праздновании праздника города: "Сладкий город - Изюминка", - рассказал он.

Одна из популярных версий связывает название города с виноградом. В тюркском языке слово "Üzüm" действительно означает "виноград" и пришло в русский язык из крымско-татарского на рубеже ХVII века. Поэтому краевед исследовал историю виноградарства в Изюме.

Он отметил, что прямые упоминания о выращивании винограда в Изюме отсутствуют. Первые сорта винограда в регионе появились в Чугуеве в 1663 году, а город Изюм был основан еще в 1639 году. Таким образом, название города появилось значительно раньше, чем в городе начали выращивать виноград.

Происходит ли название города от "Длинной горы"

Исторически подтверждено, что название Изюм как территории, встречается с конца ХVI века. Кроме этого, Изюмский путь известен с 1460 года.

Единственным реалистичным вариантом, по данным Щибри, остается происхождение от тюркского Uzun dağ - "Длинная гора". Сейчас она известна как Кременец. Течения местных рек и направление Изюмского пути проходят именно в сторону этой горы.

"Исконный Кременец, он же Длинная гора, на тюркском языке Uzun dağ был значительным, неповторимым ориентиром среди степи. Чтобы убедиться в том, как звучит название горы Uzun dağ попросил турка, потому что их язык имеет происхождение от тюркского, прочитать эти названия на их родном языке. Когда он произнес слово Uzun, было слышно четкое произношение слова "изюм". Только буква "З" звучала более мягко, будто в перемешку с буквой "С", - отметил местный краевед.

О персоне: Леонид Щибря Леонид Щибря - член Национального союза краеведов Украины и Национального союза журналистов Украины. Известен исследованиями истории и топонимики Харьковщины. Автор ряда публикаций, посвященных истории региона, анализирует исторические документы, сравнивает географические названия и обосновывает версии их происхождения. Проживает в городе Изюм.

