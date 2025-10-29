Шуточные и интересные: обладаете ли вы уникальной украинской фамилией

Что интересно, некоторые современные фамилии происходят от забавных прозвищ.

Уникальные украинские фамилии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие фамилии считаются уникальными

Какие корни они имеют

В древности фамилии создавались по-разному. В частности, для этого часто использовали юмор. Так, смешные прозвища быстро превращались в родовые имена.

Главред решил разобраться, какие фамилии можно услышать только в Украине.

видео дня

Какие существуют шуточные украинские фамилии

Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, что шутливые фамилии раньше в основном принадлежали казакам. Поэтому они очень часто упоминаются в казацких реестрах.

Отмечается, что они происходят от забавных прозвищ или особенностей характера человека. Такие родовые имена имеют интересное и необычное звучание.

Уникальные фамилии в Украине:

Дрімайло - в Украине проживает 30 носителей такой фамилии.

- в Украине проживает 30 носителей такой фамилии. Неїжборщ - им могут похвастаться 20 граждан Украины.

- им могут похвастаться 20 граждан Украины. Нагнибіда - насчитывается 495 украинцев с таким родовым именем.

- насчитывается 495 украинцев с таким родовым именем. Непийвода - известно о 1107 представителях этой фамилии.

- известно о 1107 представителях этой фамилии. Недайкаша - довольно редкая, ведь насчитывает лишь 8 носителей.

Хропач - известно о 104 носителях такого родового имени.

- известно о 104 носителях такого родового имени. Убийвовк - в Украине живет 183 представителя фамилии.

- в Украине живет 183 представителя фамилии. Слинюк - 98 человек имеют такую фамилию.

- 98 человек имеют такую фамилию. Сопель - такую фамилию носит 151 украинец.

- такую фамилию носит 151 украинец. Перебийніс - известно о 1194 носителях.

- известно о 1194 носителях. Паливода - фамилия принадлежит 1633 украинцам.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

