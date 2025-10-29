Шуточные и интересные: обладаете ли вы уникальной украинской фамилией

Вы узнаете:
В древности фамилии создавались по-разному. В частности, для этого часто использовали юмор. Так, смешные прозвища быстро превращались в родовые имена.
Какие существуют шуточные украинские фамилии
Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, что шутливые фамилии раньше в основном принадлежали казакам. Поэтому они очень часто упоминаются в казацких реестрах.
Отмечается, что они происходят от забавных прозвищ или особенностей характера человека. Такие родовые имена имеют интересное и необычное звучание.
Уникальные фамилии в Украине:
- Дрімайло - в Украине проживает 30 носителей такой фамилии.
- Неїжборщ - им могут похвастаться 20 граждан Украины.
- Нагнибіда - насчитывается 495 украинцев с таким родовым именем.
- Непийвода - известно о 1107 представителях этой фамилии.
- Недайкаша - довольно редкая, ведь насчитывает лишь 8 носителей.
- Хропач - известно о 104 носителях такого родового имени.
- Убийвовк - в Украине живет 183 представителя фамилии.
- Слинюк - 98 человек имеют такую фамилию.
- Сопель - такую фамилию носит 151 украинец.
- Перебийніс - известно о 1194 носителях.
- Паливода - фамилия принадлежит 1633 украинцам.
О персоне: Юлиан Редько
Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.
