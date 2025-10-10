Предки могли быть испанцами: какие фамилии указывают на интересные корни рода

Вы узнаете:
- Какие фамилии пришли в Украину из Испании
- Сколько украинцев обладают такими фамилиями
Наши предки всегда ценили фамилии. Когда-то их присваивали за таланты, сферу деятельности и социальный статус. Что интересно, в Украине даже можно услышать фамилии иностранного происхождения.
Главред решил разобраться, какие испанские фамилии можно услышать в Украине.
Какие украинские фамилии имеют испанские корни
В генеалогическом обществе "Родные" рассказывают, что в Украине есть множество фамилий, которые присущи другим странам. Поэтому неудивительно, что некоторые родовые имена пришли к нам из Испании.
В то же время, фамилии с такими корнями считаются довольно редкими, ведь их носителей в Украине очень мало.
Какие фамилии происходят из испанского языка:
Ортега
Эта фамилия считается очень редкой. Сейчас в Украине проживает всего 2 человека с таким родовым именем. Они живут в Харьковской и Донецкой областях.
Боррего
Это испанская фамилия, которая также является редкой в Украине. Известно о 2 носителях такого родового имени, проживающих на Кировоградщине.
Кампо
Что интересно, этой фамилией уже могут похвастаться 204 человека. Они в основном живут на Закарпатье. Этот факт делает регион уникальным центром распространения этого испанского родового имени в Украине. Кроме того, такое родовое имя упоминается в реестрах среди киевского купечества.
Гарсия
Это родовое имя нельзя назвать очень популярным, но известно, что в Украине проживает 13 представителей такой фамилии. Они в основном живут в Киевской, Донецкой и Одесской областях.
Иглесиас
Эту фамилию можно смело назвать одной из самых распространенных в испаноязычных странах. Однако в Украине она является редкой. В Украине есть только 2 ее носителя, которые живут в Черкасской и Николаевской областях.
Об источнике: генеалогическое общество "Родные"
Генеалогическое общество "Родные" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.
"Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.).
После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.
