Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

Фамилия может скрывать историю о крепостном прошлом или службе в барском дворе.

https://glavred.info/culture/krepostnye-i-nadzirateli-mogli-byt-v-vashem-rodu-kakie-familii-na-eto-ukazyvayut-10700219.html Ссылка скопирована

Ваша фамилия может выдать происхождение из крепостных и надсмотрщиков / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Кто составлял основную массу населения Украины в XVIII-XIX веках

Какие современные фамилии свидетельствуют о происхождении из крестьянского сословия

Какие фамилии возникли от названий надзирателей на панском поле

Основная масса населения во второй половине XVIII - первой половине XIX века составляли крестьяне-крепостные крестьяне. Закрепощение крестьян и организация их труда на панских полях оставили заметный след в формировании украинских фамилий.

В своей работе "Современные украинские фамилии" украинский языковед Юлиан Редько исследовал происхождение фамилий, связанных с социальной структурой и организацией труда в Украине XVIII-XIX веков. Главред узнал, какие современные фамилии указывают на происхождение из рода крестьян, которые работали на барщине.

видео дня

Фамилия Крипак или Крепак встречается в Винницкой и Хмельницкой областях и напрямую связана с положением человека в сельском хозяйстве на барском поле.

Фамилии казацкой старшины и барских слуг

Некоторые фамилии, такие как Атаман и Асаул, происходят от названий казацкой старшины. Впоследствии они трансформировались и стали обозначать доверенных господских слуг, старших над крепостными. Подобное значение имела и фамилия Гайдук с производными формами Гайдучок, Гайдукевич, Айдукевич, Гайдуковский.

По происхождению это слово заимствовано из венгерского языка (hajduk) и первоначально означало повстанца-партизана на Балканах и в Венгрии при турецком господстве. Впоследствии оно получило новое значение - господский слуга, лакей или придворный охранник.

Фамилии надзирателей на барском поле

На барском поле за работой крепостных следил лановой, образ которого не раз встречается в поэзии Тараса Шевченко:

"...А потом ягнята

Приснились во ржи; лановый бежит

Да бьет меня хорошо и будто, проклятый,

Свитину сдирает ...И до сих пор болит,

Как сон тот вспомню".

Фамилия Лановой зафиксирована в Житомирской и Хмельницкой областях. Синонимом этого термина является Полевой, обозначающий барского надзирателя, более распространенного на западе Украины. Фамилия Полевой встречается в трех западноукраинских областях и в Киевской.

Подобным образом возникли фамилии:

Гуменный - от надзирателя на гумне;

- от надзирателя на гумне; Токовый - от смотрителя на току;

- от смотрителя на току; Ставничий - от смотрителя и сторожа барского пруда.

Фамилии, связанные с обслуживанием барского двора

Также со службой в господском дворе связаны фамилии Сторож и производные от него: Стороженко, Сторожук, Сторощук, Сторожишин, Сторожинский.

Фамилии, возникшие в связи с работой в барском дворе, часто отражают конкретные функции. Например, Форнальчик - деминутив от названия "форналь," то есть конюха-поездного в барской экономии.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий. В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий. На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.

Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред