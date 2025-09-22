Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

Вы узнаете:
- Кто составлял основную массу населения Украины в XVIII-XIX веках
- Какие современные фамилии свидетельствуют о происхождении из крестьянского сословия
- Какие фамилии возникли от названий надзирателей на панском поле
Основная масса населения во второй половине XVIII - первой половине XIX века составляли крестьяне-крепостные крестьяне. Закрепощение крестьян и организация их труда на панских полях оставили заметный след в формировании украинских фамилий.
В своей работе "Современные украинские фамилии" украинский языковед Юлиан Редько исследовал происхождение фамилий, связанных с социальной структурой и организацией труда в Украине XVIII-XIX веков. Главред узнал, какие современные фамилии указывают на происхождение из рода крестьян, которые работали на барщине.
Фамилия Крипак или Крепак встречается в Винницкой и Хмельницкой областях и напрямую связана с положением человека в сельском хозяйстве на барском поле.
Фамилии казацкой старшины и барских слуг
Некоторые фамилии, такие как Атаман и Асаул, происходят от названий казацкой старшины. Впоследствии они трансформировались и стали обозначать доверенных господских слуг, старших над крепостными. Подобное значение имела и фамилия Гайдук с производными формами Гайдучок, Гайдукевич, Айдукевич, Гайдуковский.
По происхождению это слово заимствовано из венгерского языка (hajduk) и первоначально означало повстанца-партизана на Балканах и в Венгрии при турецком господстве. Впоследствии оно получило новое значение - господский слуга, лакей или придворный охранник.
Фамилии надзирателей на барском поле
На барском поле за работой крепостных следил лановой, образ которого не раз встречается в поэзии Тараса Шевченко:
"...А потом ягнята
Приснились во ржи; лановый бежит
Да бьет меня хорошо и будто, проклятый,
Свитину сдирает ...И до сих пор болит,
Как сон тот вспомню".
Фамилия Лановой зафиксирована в Житомирской и Хмельницкой областях. Синонимом этого термина является Полевой, обозначающий барского надзирателя, более распространенного на западе Украины. Фамилия Полевой встречается в трех западноукраинских областях и в Киевской.
Подобным образом возникли фамилии:
- Гуменный - от надзирателя на гумне;
- Токовый - от смотрителя на току;
- Ставничий - от смотрителя и сторожа барского пруда.
Фамилии, связанные с обслуживанием барского двора
Также со службой в господском дворе связаны фамилии Сторож и производные от него: Стороженко, Сторожук, Сторощук, Сторожишин, Сторожинский.
Фамилии, возникшие в связи с работой в барском дворе, часто отражают конкретные функции. Например, Форнальчик - деминутив от названия "форналь," то есть конюха-поездного в барской экономии.
Вас также может заинтересовать:
- В роду были священнослужители - какие украинские фамилии связаны с церковью
- Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку делают многие украинцы
- Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников
О персоне: Юлиан Редько
Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.
Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению.
В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий.
В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий.
На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.
Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред