В роду были священнослужители - какие украинские фамилии связаны с церковью

Многие украинские фамилии происходят от должностей священников, диаконов и монастырских прислужников, а некоторые возникли как шуточные прозвища.

Фамилии, происходящие от церковных должностей

Вы узнаете:

Какие украинские фамилии связаны с церковными должностями

Какие фамилии связаны с монастырской жизнью

Как образовывались фамилии от латинских названий церковных должностей

Фамилии не только идентифицируют человека, но и отражают профессии, социальный статус и происхождение предков. Особенно интересны украинские фамилии, связанные с церковными должностями и монастырской жизнью.

какие украинские фамилии происходят от предков, связанных со службой Богу.

Украинский языковед Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии" подчеркивал, что возникновение некоторых украинских фамилий связано с жизнью церкви и церковными должностями. Хотя таких фамилий немного, они отражают иерархию церковных должностей и особенности народной фантазии, включая юмористические или насмешливые формы.

Фамилии, связанные с высшими церковными должностями

Некоторые фамилии происходят от названий высших церковных должностей, недоступных обычному народу. Они могли возникнуть как прозвища, часто с юмористическим оттенком.

Папаримский / Папиж - связаны с польским словом papież (папа).

- связаны с польским словом papież (папа). Карнидал - возникло от искаженного слова "кардинал".

- возникло от искаженного слова "кардинал". Владыка / Владичка / Владичак / Владичин - образованы от слова "владыка".

Подобные формы часто возникали с целью иронии или высмеивания.

Фамилии от слова "поп"

Большая группа фамилий происходит от слова "поп". Первоначальная форма - Поп, зафиксированная на Закарпатье. Существуют уменьшительно-уменьшительно-уничижительные варианты: Попик, Попко.

Фамилии, которые сначала означали "сына попа": Попенко, Попченко, Попович, Попюк, Попенюк, Попов, Попив, Попивчик. От этого корня возникли также Поповичик (уменьшенное от "попович") и Поповский.

Потомков попади обозначают фамилии Попадин, Попадинец, Попадич, Попадюк.

Фамилии от церковных служителей и певцов

Название низшего церковного служителя - диакон - дало фамилию Дьякон. Значительно больше фамилий образовалось от слова "дьяк" (церковный певец, псаломщик): Дячок, Дячик, Дяченко, Дякович, Дяков, Дячук. От названия матери "дячиха" появилась фамилия Дячишин.

Интересное сочетание "поп" и "дьяк" отражено в фамилии Попдякуник.

"Возможно, это насмешливое название попа, который вышел из дьяков и не получил себе авторитета среди своих прихожан", - отметил Редько.

Название церковного прислужника пономарь породило фамилии Паламар и Пономарь. От Паламар образовались производные: Паламаренко, Паламарчук (также Палямарчук); от Пономарь - Пономаренко.

Фамилия Титаренко возникла от названия церковного старосты или старшего брата - титаря.

Фамилии, связанные с монастырской жизнью

Некоторые фамилии связаны с монастырями. Мних и старая прилагательная форма Мниш указывают на монаха. Фамилия Гумен происходит от названия монастырского настоятеля - игумена; в народном языке "игумен" сокращался до "гумен". От этого образовались фамилии: Гуменюк, Гуманюк, Гоменюк, Гуменчук.

Возможную связь с монастырской аскезой имеет фамилия Пустельник. Оно также могло означать отшельника.

Фамилии, связанные с латинской церковью

Определенные украинские фамилии также связаны с латинской (католической) церковью.

Ксендз (Вн, Кр, Хм) происходит от польского ksiądz и соответствует восточнославянскому "князь". Уменьшенная форма Ксендзик имела насмешливый характер.

(Вн, Кр, Хм) происходит от польского ksiądz и соответствует восточнославянскому "князь". Уменьшенная форма имела насмешливый характер. Фамилия Викарчук образовано от латинского vicarius - "викарий, заместитель".

образовано от латинского vicarius - "викарий, заместитель". Фамилия Костельный происходит от названия церковного слуги.

Монахи использовали титул патер (лат. pater - "отец, отец"), что отразилось в фамилиях Патер, Патерко, Патерига, Патерило. Фамилия Кармалита частично происходит от названия одного из католических монашеских монашеских чинов - кармелитов.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий. В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий. На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.

Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

