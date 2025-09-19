Как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска": ответ удивит

Вы узнаете:
- Как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска"
- Какое количество правильных вариантов перевода имеет каждое из этих слов
Довольно часто можно услышать, якобы в русском языке есть такие слова, которые невозможно перевести на украинский, мол, они не имеют соответствий.
Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" развеяла этот миф и рассказала о правильном переводе пяти русских слов, с переводом которых часто у украинцев возникают сомнения.
"Слышала, что есть в русском языке слова, которые невозможно перевести на украинский. Неправда. Сейчас я вам это докажу. Например, такая пятерка слов: "томный", "тоска", "очарование", "заблуждение" и "смятение". Есть ли перевод этих слов на украинский?", - отметила она.
Учитель назвала по несколько правильных вариантов перевода на украинский язык к каждому из этих слов.
"Ну что, поехали? "Томный" - "млосний, мріливий, знеможений". "Тоска" – "туга, журба, смуток, нудьга". "Очарование" – "чари, принада, зваба". "Заблуждение" – "омана, блуд, хиба, помилка". "Смятение" – "сум'яття, розгубленість", - пояснила она.
Смотрите видео о том, как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска":
Как ранее рассказывал Главред, учительница дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
