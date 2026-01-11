Укр
Курс евро негативно повлияет на цены: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

Марина Фурман
11 января 2026, 14:55
Плотников спрогнозировал, сколько будет стоить евро в ближайшее время.
Что будет с курсом евро в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить евро в ближайшее время
  • Как подорожание валюты повлияет на стоимость продуктов

В начале 2026 года курс евро установил исторический рекорд, пересекши психологическую отметку. Не исключено, что европейская валюта в дальнейшем будет дорожать. Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро

Эксперт подчеркивает, что курс евро зависит от многих факторов. В частности, от отношений между ЕС и Соединенными Штатами Америки.

Плотников считает, что пока нет никаких признаков того, что евро стремительно подешевеет. При этом он отмечает, что евро может пошатнуться в случае глобальных недоразумений. В частности, если США попытаются каким-то образом зайти в Гренландию.

Как могут измениться цены на продукты

Украина импортирует немало товаров из Европы, поэтому цены зависят от курса евро. Чем выше курс, тем дороже обходятся покупки людям. Эксперт заверил, что в ближайшее время значительных ценовых изменений не будет, потому что продукцию завозили в декабре уже по курсу 43 грн/евро.

"Определенные расчеты импортеров были с запасом. Подорожание товаров точно не избежать, но нужно еще посмотреть на другие факторы, связанные с курсом евро к доллару", — рассказал Плотников.

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас

По мнению доктора экономических наук Алексея Плотникова, в ближайшее время стремительная девальвация гривны остановится на уровне 43 гривен за доллар.

Поэтому, если у украинцев есть свободные деньги, которыми они не планируют пользоваться в ближайшие 6 месяцев, их можно обменивать. Но если соответствующей "финансовой подушки" нет, то лучше не спешить с обменом гривны на доллары или евро.

Как писал Главред, Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара на 12 января, установив очередной исторический максимум. Несмотря на незначительное удешевление, евро уверенно держится выше психологической отметки в 50 гривен.

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что валютный рынок в течение следующей недели будет оставаться динамичным, но без резких перекосов. Официальный курс доллара на следующую неделю составит 42,3-42,9 грн.

Между тем финансовый консультант Надежда Байор советует не поддаваться панике и не пытаться заработать на резких колебаниях курса валют. Эксперт не ожидает резких курсовых потрясений в ближайшее время.

О персоне: Алексей Плотников

Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов.

Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

