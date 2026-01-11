Курс евро негативно повлияет на цены: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

Вы узнаете:
В начале 2026 года курс евро установил исторический рекорд, пересекши психологическую отметку. Не исключено, что европейская валюта в дальнейшем будет дорожать. Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.
Что будет с курсом евро
Эксперт подчеркивает, что курс евро зависит от многих факторов. В частности, от отношений между ЕС и Соединенными Штатами Америки.
Плотников считает, что пока нет никаких признаков того, что евро стремительно подешевеет. При этом он отмечает, что евро может пошатнуться в случае глобальных недоразумений. В частности, если США попытаются каким-то образом зайти в Гренландию.
Как могут измениться цены на продукты
Украина импортирует немало товаров из Европы, поэтому цены зависят от курса евро. Чем выше курс, тем дороже обходятся покупки людям. Эксперт заверил, что в ближайшее время значительных ценовых изменений не будет, потому что продукцию завозили в декабре уже по курсу 43 грн/евро.
"Определенные расчеты импортеров были с запасом. Подорожание товаров точно не избежать, но нужно еще посмотреть на другие факторы, связанные с курсом евро к доллару", — рассказал Плотников.
Стоит ли покупать доллары и евро сейчас
По мнению доктора экономических наук Алексея Плотникова, в ближайшее время стремительная девальвация гривны остановится на уровне 43 гривен за доллар.
Поэтому, если у украинцев есть свободные деньги, которыми они не планируют пользоваться в ближайшие 6 месяцев, их можно обменивать. Но если соответствующей "финансовой подушки" нет, то лучше не спешить с обменом гривны на доллары или евро.
Курс валют в Украине - новости по теме
Как писал Главред, Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара на 12 января, установив очередной исторический максимум. Несмотря на незначительное удешевление, евро уверенно держится выше психологической отметки в 50 гривен.
Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что валютный рынок в течение следующей недели будет оставаться динамичным, но без резких перекосов. Официальный курс доллара на следующую неделю составит 42,3-42,9 грн.
Между тем финансовый консультант Надежда Байор советует не поддаваться панике и не пытаться заработать на резких колебаниях курса валют. Эксперт не ожидает резких курсовых потрясений в ближайшее время.
О персоне: Алексей Плотников
Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов.
Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками.
В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.
