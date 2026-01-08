Стоит ли покупать доллары и евро сейчас: эксперт дал украинцам ценный совет

Экономист объяснил, в каких случаях украинцам выгодно покупать валюту.

https://glavred.info/ukraine/stoit-li-pokupat-dollary-i-evro-seychas-ekspert-dal-ukraincam-cennyy-sovet-10730594.html Ссылка скопирована

Выгодно ли сейчас обменивать гривны на иностранные валюты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Плотников:

Стремительная девальвация гривны вскоре остановится

Если есть свободные деньги, то их можно обменять на валюту

Без "финансовой подушки" с обменом гривен на валюту не следует спешить

В Украине курс доллара и евро поднимается до рекордных отметок. На фоне такой ситуации на рынке возникает вопрос, что делать людям со своими валютными сбережениями.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал Новости.LIVE, стоит ли сейчас покупать валюту и что будет с курсами доллара и евро в дальнейшем.

видео дня

Курс доллара / Инфографика: Главред

Стоит ли обменивать гривны на иностранную валюту

Экономист считает, что в ближайшее время стремительная девальвация гривны остановится на уровне 43 гривен за доллар. Поэтому, если у украинцев есть свободные деньги, которыми они не планируют пользоваться в ближайшие 6 месяцев, их можно обменивать.

Но если соответствующей "финансовой подушки" нет, то лучше не спешить с обменом гривны на доллары или евро.

"У нас происходит девальвация гривны, которая контролируется Национальным банком. Он будет удерживать курс на уровне 43-43,50 грн/долл. по крайней мере до лета, а затем начнет приближать к среднегодовому показателю, заложенному в госбюджет", - пояснил Плотников.

Как изменится курс гривны в январе - мнение эксперта

Главред писал, что по словам кандидата экономических наук и независимого эксперта Александра Хмелевского, НБУ до середины 2026 года сможет обеспечивать стабильный курс гривны благодаря тому, что в начале декабря валютные резервы Национального банка Украины установили исторический рекорд и достигли отметки 54,7 млрд долларов.

Это произошло за счет привлечения иностранных займов. А поскольку ЕС после долгих дискуссий согласовал для Украины кредит в размере 90 млрд евро, в 2026-2027 годах Нацбанк будет иметь средства для проведения валютных интервенций с целью поддержания стабильности курса гривны.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине до 11 января не ожидается резких колебаний валютного курса. Ситуация на рынке остается контролируемой и сбалансированной.

Ранее сообщалось, что на 9 января Национальный банк Украины снова повысил официальный курс доллара до новой исторической отметки. В то же время евро преодолел психологическую границу в 50 гривен.

Накануне эксперты Центра экономической стратегии сообщили, что подорожание американской и европейской валют на стыке лет имеет типичный сезонный характер.

Больше новостей:

О персоне: Алексей Плотников Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов. Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками. В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред