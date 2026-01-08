Для гарантий безопасности Украины нужно согласие России - Мерц

Немецкий канцлер объяснил, в каком случае иностранные войска введут в Украину.

Мерц назвал условие, при котором удастся установить режим прекращения огня в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Мерц:

Прежде чем предоставить Украине гарантии безопасности, на это должна согласиться Россия

Без согласия Путина иностранные войска не войдут в Украину

Россия вряд ли в ближайшее время согласится на прекращение огня

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

После согласия кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина в Украине смогут установить режим прекращения огня, а Киев получит соответствующие гарантии. Об этом немецкий чиновник сказал во время пресс-конференции.

"Что касается коалиции желающих, я обсудил это с британским премьер-министром и французским президентом сразу после берлинской встречи в декабре прошлого года, что существует такой меморандум о взаимопонимании с Украиной относительно войск в Украине. Однако я хочу здесь четко заявить, чтобы не возникло недоразумений: мы говорим о гарантиях безопасности после прекращения огня", - подчеркнул он.

Вмешиваться в текущий конфликт миротворческие войска не будут

Мерц отметил, что нет ни одной страны, которая считает необходимым сейчас вводить иностранные войска в Украину. При этом партнеры "делают все, чтобы эта война закончилась".

"Последовательность должна быть такой: сначала прекращение огня, затем гарантии безопасности для Украины для долгосрочного соглашения с Россией. И все это невозможно без согласия России, а от него мы, вероятно, все еще достаточно далеки", - добавил политик.

Могут ли нынешние переговоры привести к миру - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам.

Эксперт считает, что гипотетически представить подписание документа об окончательном урегулировании можно в 2026 году, но для этого, по его мнению, должны совпасть несколько факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление со стороны возможной администрации Трампа.

Гарантии безопасности Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что возможность распространения британского и французского ядерного зонтика на Украину в качестве гарантий безопасности, на фоне нестабильности вокруг будущего НАТО и дискуссий по поводу Гренландии, пока не рассматривалась.

Ранее сообщалось, что после завершения российско-украинской войны Бельгия предоставит свою авиацию и флот для сохранения мира в Украине. Соответствующие договоренности обсуждались во время заседания "Коалиции желающих" в Париже.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.

О личности: Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз занял первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

