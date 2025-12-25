Имитация процесса: почему нынешние переговоры не могут привести к миру

Любое потенциальное соглашение будет неустойчивым, считает Владимир Горбач.

​ Владимир Горбач оценил ход мирных переговоров ​ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главные тезисы:

Текущие встречи — это лишь консультации для сбора информации, а не полноценные переговоры

Делегации состоят из случайных лиц, а не официальных уполномоченных

Реальные переговоры могут начаться только весной 2026 года

Текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам. Такую оценку в комментарии для Главреда дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, ключевая проблема — неподобающий состав делегаций и формат встреч.

"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (…) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должны были бы вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян – спецпредставитель Путина, который специализируется на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.

Эксперт считает, что гипотетически представить подписание документа об окончательном урегулировании можно лишь в 2026 году. Для этого, по его мнению, должны совпасть несколько факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление со стороны возможной администрации Трампа.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьёзных переговоров на эту тему", — уточнил он.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

При этом Горбач скептически оценивает устойчивость любого потенциального соглашения.

"Все равно баланс сил таков, что что-либо, что будет подписано, не будет устойчивым, и не все пункты будут выполнены до конца. Первым должен был бы быть пункт о прекращении огня, но россияне формируют план так, что этот пункт оказался последним. Условно говоря, после выборов и референдума в Украине россияне прекратят стрелять – это полный абсурд. Поэтому я думаю, такой алгоритм невозможно выполнить, и этот процесс будет сорван на первых же стадиях реализации этого плана", - объяснил он.

Таким образом, по мнению Горбача, нынешний мирный план - нереалистичный, и он не может быть выполнен.

"Даже если состоится подписание, это тоже будет имитацией, и стороны не будут придерживаться договоренностей. Все это может быть сделано лишь в угоду Трампу и его прихотям, не более того", - отметил эксперт.

Как писал Главред, на мирных переговорах по завершению войны в Украине стороны сейчас обсуждают четыре документа. Вашингтон пытается понять, на что максимально готова пойти страна-агрессор РФ. Детали раскрыл посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.

Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что возвращается к активной работе над вопросами, которые связаны с Украиной, Россией и Китаем. По его словам, этой теме нужно уделять первоочередное внимание.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

