Максим Галкин вступил в публичную перепалку - причина

Максим Галкин ответил на обвинения подписчиков.

Максим Галкин показал новые фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максим Галкин делится снимками с отдыха

В чем его обвинили

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, пообщался с поклонниками и ответил на претензии за использование ИИ.

видео дня

На своей странице в соцсетях комик регулярно публикует свои свежие фото и трудно не заметить, как он похорошел в последнее время. Все же поклонники посчитали, что фото Галкина, где он позирует в пальто, шляпе с лыжами в руках сделанное при помощи ИИ.

"Даже обидно. Костюм покупал, пальто покупал, путевку покупал, лыжи снимал, надевал, фотографа приглашал, фотки выбирал, а вы: "ИИ, ИИ, ИИ", - написал Максим.

Дискуссия Максима Галкина с поклонницей / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Но некоторые поклонники отметили, что считают фотографии настоящими.

Новый образ Максима Галкина / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

"Пока все генерят ИИ-фото, Максим Галкин создает лучшую версию себя в жизни", – написала подписчица комика, за что он поблагодарил ей.

"Спасибо. А то я подутомился рассказывать, что это не ИИ", - ответил Галкин.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известный ведущий и военнослужащий Орест Дрималовский с августа 2025 года занимал должность спикера Министерства обороны Украины, но сообщил об увольнении. Знаменитость вспомнил о сложных моментах работы с юмором.

А также украинские артисты Тарас и Елена Тополи публично объявили о разводе после 12 лет брака, но не назвали причину решения. Как стало известно из Единого госреестра судебных решений, пара рассталась на фоне ухудшения совместной семейной жизни.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

