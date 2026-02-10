Почему 11 февраля нельзя спорить с родными: какой церковный праздник

По народным поверьям 11 февраля не следует вступать в споры с родными и близкими.

Какой 11 февраля праздник

Какой церковный праздник 11 февраля

Что можно и нельзя делать 11 февраля

Приметы 11 февраля

В среду, 11 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 февраля

Святой Власий, также известный как священномученик Власий, - одна из самых уважаемых фигур раннехристианской церкви. Его память почитается как в православной, так и в католической традиции. Власий известен своей глубокой верой, милосердием и стойкостью в испытаниях во время преследований христиан в Римской империи.

Родился Власий в городе Севастия Малой Азии (современная Турция). Уже с молодых лет он отличался ревностной верой и любовью к ближним. Его духовное призвание привело к принятию священства, а позже - к епископскому достоинству в Севастии.

Как епископ Власий был известен своим неутомимым пастырским трудом. Он занимался больными и бедными, способствовал утверждению христианской веры среди местного населения, а также защищал правду и моральные принципы Евангелия. По преданию, у святого был дар исцеления. Особенно помогал он людям с больным горлом, что принесло ему особую популярность среди верующих.

Время, в которое жил святой, было тяжелым для христиан: императорские указы преследовали тех, кто исповедовал веру во Христа. Власий не только оставался непоколебимым в вере, но и активно поддерживал своих прихожан, обучая их мужеству и терпению. Его сопротивление давлению языческой власти привело к аресту и казни. Святой принял мученическую смерть, утверждая истину Христовой веры и оставляя пример бесстрашной преданности Богу.

Приметы 11 февраля

Оттепель в этот день - знак того, что морозы больше не вернутся, и вскоре наступит тепло.

Если дым идет коромыслом (вертикально вверх) - скоро будет тепло.

Если вороны сидят высоко на деревьях, то будет сильный снегопад.

Что нельзя делать 11 февраля

По народным поверьям в этот день не следует вступать в споры с родными или близкими. Даже небольшая ссора может перерасти в длительный конфликт, а примириться после нее будет тяжело.

Что можно делать 11 февраля

В православной традиции этот день посвящен святому Власию, который считается покровителем перед Богом. Верующие обращаются к нему с молитвой об исцелении, особенно при болезнях горла, о здоровье домашних животных, а также о помощи в делах, благополучии, мире в семье и Божьем благословении.

