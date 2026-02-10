Ани Лорак решила поэкспериментировать с образом.

Ани Лорак удивила своим видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак представила новый клип

Как она выглядит сейчас

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террористки РФ, показалась с новым цветом волос.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала серию снимков, на которых предстала в разных образах.

Артистка также продемонстрировала новый цвет волос: сочетание карамельного и каштанового оттенков.

"Каждый образ в клипе "Одинокая" – про разные грани женщины, которая чувствует глубоко", - написала Лорак.

Ани Лорак с новой прической / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Кстати, ранее певицу осудили поклонники из-за репертуара, отметив, что все ее песни практически не отличаются друг от друга.

Ани Лорак с новой прической / фото: instagram.com, Ани Лорак

Отношения Ани Лорак с дочерью

Предательница Лорак часто жалеется на трудный переходной возраст дочери Софии, которую она родила от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Сейчас артистка состоит в браке с испанцем Исааком Виджраку, но, поговаривают, что София не нашла с ним общий язык и даже не была на свадьбе мамы с новым мужем на Мальдивах.

Отметим, как сообщал Главред, недавно украинские артисты Тарас и Елена Тополи публично объявили о разводе после 12 лет брака, но не назвали причину решения. Как стало известно из Единого госреестра судебных решений, пара рассталась на фоне ухудшения совместной семейной жизни.

А также известная продюсер и дочь легендарного певца Николая Мозгового – Елена Мозговая – отпраздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 52 года.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

