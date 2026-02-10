"Нужно было заплатить мне": Зибров рассказал, почему не приехал на похороны Гиги

Павел Зибров не выдержал претензий в свою сторону.

Павел Зибров высказался о Степане Гиге / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига, Павел Зибров

Павел Зибров не дружил со Степаном Гигой

Что он знал о покойном артисте

Украинский известный певец Павел Зибров признался, что никогда не дружил со Степаном Гигой, который недавно умер.

В интервью для проекта "Ранок у великому місті" артист отметил, что не поддерживал общение с покойным певцом.

"Все пишут, что мы были друзьями. Мы с ним не дружили. Было много хейта: "Почему я не приехал. Нужно было заплатить мне деньги, чтобы я приехал за 500 км на похороны. "Вы же друг". Всем говорю, что я не друг. Возможно, раз пять виделись за всю жизнь", - сказал Зибров.

Степан Гига / фото: instagram.com, Степан Гига

Также он отметил, что не знает, с кем дружил Гига.

"Я вообще не знаю, кто его друзья. Он больше тусовался в Закарпатье. Он всегда шел особняком. Сам по себе", – добавил певец.

Интервью Павла Зиброва / фото: скрин instagram.com/ranok_u_velykomu_misti/

Напомним, Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в одной из львовских больниц после тяжелого заболевания. После похорон певца начался скандал из-за того, что многие украинские артисты не приехали на похороны певца.

Павел Зибров / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

