Семья Степана Гиги ответила на нападки: "Важно сказать прямо"

Родственники Степана Гиги хотят присвоения артисту звания "Герой Украины".

Семья Степана Гиги сделала заявление в соцсетях

Что они ответили на критику петиции о присвоении звания "Герой Украины"

Семья известного украинского певца Степана Гиги обратилась к поклонникам артиста в соцсетях с просьбой подписать петицию о присвоении ему звания "Герой Украины". Желание родственников певца столкнулось с критикой, на которую семья Гиги решила ответить напрямую.

Нападки на родственников артиста начались со стороны тех, кто считал посмертное награждение деятеля культуры неуместным в то время, когда на поле боя умирают украинские защитники. Звание "Герой Украины" во время войны стало стойко ассоциироваться с воинским подвигом, поэтому некоторые украинцы поставили под сомнение необходимость награждения Степана Гиги. Родственники певца решили прямо пояснить свою позицию.

"Важно сказать прямо: звание "Герой Украины" — это не только о войне. Сегодня мы привыкли воспринимать его исключительно как военную награду, и это понятно. Во время полномасштабной войны героизм наших воинов, безусловно, на первом месте. Но по закону и по сути это звание является высшей государственной наградой, которую присваивают за выдающиеся заслуги перед государством в разных сферах. Его получают не только военные, но и художники, музыканты, композиторы, деятели культуры, ученые", — написали родные на странице Степана Гиги в соцсетях.

Семья артиста напомнила, что звание "Герой Украины" получили многие известные артисты, в том числе София Ротару, Владимир Ивасюк, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и другие. Родственники считают, что вклад Степана Гиги в сохранение и приумножение украинской культуры был не меньшим.

"Эти имена — символы украинской культуры. Люди, формировавшие нашу идентичность не один год, а десятилетиями. Степан Гига из той же когорты. Он годами и принципиально пел на украинском, объединял поколения своей музыкой, поддерживал украинскую песню не трендом, а всей жизнью, оставил культурное наследие, которое знает и поет вся страна. Ибо государство держится не только на оружии. Оно держится также на культуре, памяти и языке", — высказались родственники певца.

Ранее семья анонсировала концерт памяти Степана Гиги, который пройдет 28 марта.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

