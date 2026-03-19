"Прилет" по многоэтажке, разрушены квартиры: свежие подробности атаки на Одессу

Кратко:
- Под удар РФ попали жилые кварталы Одессы
- Пострадали три человека, повреждена 25-этажка
- Зафиксированы повреждения на территории коммунального предприятия
В ночь на 19 марта армия РФ атаковала жилые кварталы Одессы. По предварительным данным, пострадали три человека. О последствиях атаки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Частично разрушены квартиры на 18-м и 19-м этажах жилой 25-этажки, возник пожар. Зафиксированы разрушения и пожар в двухэтажном жилом доме.
В другом жилом секторе есть разрушение второго этажа в трехэтажном доме – загорелись квартиры и припаркованный рядом легковой автомобиль. В общей сложности повреждены более 10 автомобилей.
Из дома спасены три человека. Психологи оказали помощь 19 гражданам, среди которых трое детей. Кроме того, возник пожар в квартире на 14 этаже жилой 22-этажки, из которой эвакуировали 70 человек.
Также зафиксированы повреждения транспортных средств на территории одного из коммунальных предприятий.
Как писал Главред, в ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.
Вечером 18 марта во время воздушной тревоги в городе Нововолынске раздались взрывы. После этого часть населенного пункта осталась без электроснабжения, также зафиксированы перебои с водой. По предварительным данным, произошло попадание в энергетический объект вблизи города.
В ночь на 19 марта армия РФ атаковала Одессу. Зафиксировано попадание в жилую застройку города.
Один из "Шахедов" попал в многоэтажку – частично разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств. Все пожары ликвидированы спасателями.
Утром 19 марта российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Под удар попала инфраструктура города. Один человек получил тяжелые ранения и около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
