Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Пропал свет, перебои с водой: РФ нанесла удар по западу Украины, что известно

Руслан Иваненко
18 марта 2026, 22:47обновлено 18 марта, 23:18
Местные власти разворачивают "Пункты стойкости" и резервные источники питания для обеспечения города услугами.
Вооруженные силы Украины
Вражеский беспилотник атаковал Главное управление СБУ во Львовской области

Кратко:

  • Взрывы в Нововолынске во время воздушной тревоги
  • Часть города осталась без света и воды
  • Поврежден энергетический объект, на месте пожар

Вечером среды, 18 марта, во время воздушной тревоги на Волыни в городе Нововолынске раздались взрывы. После этого часть населенного пункта осталась без электроснабжения, также зафиксированы перебои с водой. По предварительным данным, произошло попадание в энергетический объект вблизи города.

Город подвергся атаке со стороны страны-агрессора России. Об этом сообщил городской голова Борис Карпус.

видео дня

Повреждения и пожар в Нововолынске

О попадании в энергообъект возле Нововолынска он сообщил в 20:49. По его словам, в части общины пропало электричество, а также возникли перебои с водоснабжением. Впоследствии глава города уточнил, что повреждения значительные, а на месте попадания продолжается пожар.

"Соответствующие службы работают на месте попадания. Энергетики начнут работы, как только это будет возможно", – пообещал Борис Карпус.

Он также отметил, что из-за проблем с водоснабжением в городе запускают резервные источники питания.

"Часть котельных будет работать на минимальном уровне. Развертываем работу пунктов стойкости, позже сообщим адреса", – добавил городской голова.

Борис Карпус призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Взрывы во Львове

В то же время угроза атаки была зафиксирована и на Львовщине. Городской голова Андрей Садовый сообщил об опасности ударных беспилотников во Львове и призвал не игнорировать сигналы тревоги.

О повышенной угрозе также заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Львов. Высокая угроза", – написал он.

Около 22:16 жители города слышали взрывы, после чего Козицкий призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Как уточнили в областной военной администрации, вражеский беспилотник атаковал Главное управление СБУ во Львовской области. Есть разрушения, пострадавших нет.

Также в городе обнаруживают обломки БПЛА.

"Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите – может взорваться", – предупредил Козицкий.

Удары по Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, ночью на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кроме того, 17 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся на территорию возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.

Также 16 марта армия РФ атаковала Киев дронами — в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

Читайте также:

О личности: Андрей Садовый

Андрей Садовый — украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Волынь новости Львова взрыв отключения света атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять