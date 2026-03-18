Пропал свет, перебои с водой: РФ нанесла удар по западу Украины, что известно

Местные власти разворачивают "Пункты стойкости" и резервные источники питания для обеспечения города услугами.

Вражеский беспилотник атаковал Главное управление СБУ во Львовской области / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Кратко:

Взрывы в Нововолынске во время воздушной тревоги

Часть города осталась без света и воды

Поврежден энергетический объект, на месте пожар

Вечером среды, 18 марта, во время воздушной тревоги на Волыни в городе Нововолынске раздались взрывы. После этого часть населенного пункта осталась без электроснабжения, также зафиксированы перебои с водой. По предварительным данным, произошло попадание в энергетический объект вблизи города.

Город подвергся атаке со стороны страны-агрессора России. Об этом сообщил городской голова Борис Карпус.

Повреждения и пожар в Нововолынске

О попадании в энергообъект возле Нововолынска он сообщил в 20:49. По его словам, в части общины пропало электричество, а также возникли перебои с водоснабжением. Впоследствии глава города уточнил, что повреждения значительные, а на месте попадания продолжается пожар.

"Соответствующие службы работают на месте попадания. Энергетики начнут работы, как только это будет возможно", – пообещал Борис Карпус.

Он также отметил, что из-за проблем с водоснабжением в городе запускают резервные источники питания.

"Часть котельных будет работать на минимальном уровне. Развертываем работу пунктов стойкости, позже сообщим адреса", – добавил городской голова.

Борис Карпус призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Взрывы во Львове

В то же время угроза атаки была зафиксирована и на Львовщине. Городской голова Андрей Садовый сообщил об опасности ударных беспилотников во Львове и призвал не игнорировать сигналы тревоги.

О повышенной угрозе также заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Львов. Высокая угроза", – написал он.

Около 22:16 жители города слышали взрывы, после чего Козицкий призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Шахед / Инфографика: Главред

Как уточнили в областной военной администрации, вражеский беспилотник атаковал Главное управление СБУ во Львовской области. Есть разрушения, пострадавших нет.

Также в городе обнаруживают обломки БПЛА.

"Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите – может взорваться", – предупредил Козицкий.

Как ранее сообщал Главред, ночью на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кроме того, 17 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся на территорию возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.

Также 16 марта армия РФ атаковала Киев дронами — в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

О личности: Андрей Садовый Андрей Садовый — украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", пишет Википедия.

