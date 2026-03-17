Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

Российские оккупанты запустили 40 ракет "Ланцет" для атаки на столицу.

Россия атаковала Киев ракетами "Ланцет"

Что известно:

РФ атаковала Киев "Ланцетами"

Большинство дронов удалось уничтожить

Операция РФ сыграла на руку Украине

Российские оккупанты атаковали Киев "Ланцетами". Для этого они готовили целую операцию с "Шахедами" и "Ланцетами". Об этом заявил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов в Telegram.

"Задача — любой ценой продемонстрировать жителям РФ и верхушке РФ обломки "Ланцета" в Киеве", — пишет эксперт.

Всего на Киев запустили 40 таких дронов. Однако следует отметить, что этот дрон не мог долететь до Киева. Поэтому россияне заменили боевую часть дополнительным аккумулятором.

"Почему именно электрический "Ланцет", ведь для такого шоу есть гораздо лучшие изделия. Думаю, хайп вокруг "Ланцета" в РФ утих, и производителям нужна была какая-то хорошая история для новых закупок. Представьте себе, наш враг тратит 40 дорогих изделий, предназначенных для других задач, только для показухи. К "Ланцетам" добавляют "Шахеды" с фрагментами "Ланцетов", и утром вся эта стая вылетает на Киев", — пишет "Флеш".

В то же время украинские защитники пытались сделать все, чтобы уничтожить вражеские дроны. Однако несколько из них все же смогли добраться до столицы, но вреда не нанесли.

В чем польза для Украины

"Флеш" подчеркнул, что такая операция принесла Украине только пользу. Ведь "Ланцеты" являются достаточно точным оружием, которым оккупанты могли поразить украинскую технику, людей или подстанции.

К тому же это позволило отработать тактику обнаружения и противодействия малым воздушным целям, а также исследовать электронику сбитых "Ланцетов".

Атаки РФ на Украину — последние новости

Как писал Главред, 13 марта Россия ночью атаковала Балаклею дронами. В результате атаки повреждены три жилых дома. По предварительным данным, информации о пострадавших нет.

В ночь на 14 марта страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности, Киевская область.

Под ударом оказались Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области. В результате ударов погибли три человека, еще как минимум восемь получили ранения.

Из-за атаки в Киеве было введено экстренное отключение света.

15 марта российский беспилотник нанес удар вблизи блокпоста в Черниговском районе, в результате чего погиб военнослужащий.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

