Киевская область вернулась к отключениям света по графикам, но есть нюанс - ДТЭК

В Минэнерго рассказали, что ночные удары и непогода добавили новых проблем энергосистеме.

https://glavred.info/energy/kievskaya-oblast-vernulas-k-otklyucheniyam-sveta-po-grafikam-no-est-nyuans-dtek-10735520.html Ссылка скопирована

Отключение света в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ГСЧС Харьковщины, Минэнерго

Главное:

Киевская область возвращается к отключениям света по графикам

В нескольких регионах - аварийные отключения

Из-за ночных обстрелов без света остались потребители Харьковской и Донецкой областей

В Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Регион переходит от экстренных к плановым почасовым отключениям. Об этом сообщили в ДТЭК.

В то же время в компании подчеркнули, что ситуация остается сложной и может меняться. Также энергетики напомнили, что не стоит включать мощные приборы в первые 30 минут после появления света, чтобы избежать перегрузок и повторных аварий.

видео дня

Что говорят в Минэнерго

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. В то же время во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"В нескольких регионах вынужденно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных отключений являются последствия массированных обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии", - подчеркнул он.

Некрасов рассказал, что из-за ночных вражеских обстрелов обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях. Сейчас там продолжаются аварийно-восстановительные работы.

По его словам, в Киевской и Тернопольской областях некоторые населенные пункты остаются без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.

"В связи с массированными атаками Российской Федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации, который обеспечивает максимальную координацию действий всех служб", - подчеркнул он.

Атомная генерация / Инфографика: Главред

Когда улучшится ситуация в Киеве - прогноз нардепа

Нардеп Сергей Нагорняк в эфире Киев24 сообщил, что ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной. Жителям Троещины придется ждать 4-5 суток на полное восстановление тепла, при условии стабилизации работы ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ и восстановления ТЭЦ-6.

Он добавил, что февраль тоже будет непростым месяцем с длительными ограничениями. По словам Нагорняка, более стабильный режим энергопотребления ожидается только в марте-апреле благодаря увеличению генерации на солнечных электростанциях.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 26 января, во всех регионах Украины вводятся графики почасовых отключений для населения и ограничений мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия массированных российских атак на энергообъекты, из-за чего энергосистема остается напряженной.

Утром в воскресенье в Киеве более 340 домов подключили к отоплению, сообщил мэр Виталий Кличко. Из-за атак без тепла остаются 1330 многоэтажек. Сейчас коммунальщики и энергетики, вместе с бригадами из других городов и "Укрзализныци", продолжают восстанавливать теплоснабжение.

Кроме этого, в Украине продолжается ликвидация последствий ударов РФ по энергетике. В Киеве без света остаются более 800 тыс. абонентов. К восстановлению привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы, работают сотни ремонтных бригад.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред