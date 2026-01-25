Отключение света 26 января: будут ли действовать графики в понедельник

Ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять.

https://glavred.info/energy/otklyuchenie-sveta-26-yanvarya-budut-li-deystvovat-grafiki-v-ponedelnik-10735328.html Ссылка скопирована

Графики отключения света на 26 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В результате атак РФ в энергосистеме значительный дефицит

Укрэнерго вводит графики отключения света на 26 января

Ограничения будут применяться во всех регионах

В понедельник, 26 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничений мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго сообщают, что свет будут отключать во всех регионах Украины.

видео дня

Как сообщают в компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины. Из-за этого энергосистема остается напряженной, и ситуация может меняться в течение дня.

"Время и объем отключений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Укрэнерго призывает потреблять электроэнергию экономно, особенно когда она появляется по графику", - подчеркнули в компании.

Энергетики советуют следить за обновлениями графиков на сайтах облэнерго и в соцсетях компаний, поскольку изменения могут происходить в течение дня в связи с оперативной ситуацией в энергетике.

Когда в Украине могут отменить графики отключений света - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны.

По его словам, реалистичный сценарий предполагает, что улучшение ситуации с отключениями света в Украине может начаться ближе к марту. Ориентировочно после 10 марта, с ростом объемов солнечной генерации и полноценным запуском солнечных электростанций, энергетическая ситуация может существенно стабилизироваться.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, после массированной атаки 24 января в Киеве почти 90 тысяч абонентов остались без света. Более 5 тысяч домов без отопления, преимущественно те, которые уже пострадали от обстрелов ранее. Также есть проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.

Россия в ночь на 24 января массированно обстреляла Чернигов, повредив критическую инфраструктуру. Почти весь город обесточен, объекты водоснабжения и энергетики перешли на альтернативные источники питания.

Кроме этого, днем во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. На АОВ перешли Одесская, Днепропетровская, Черновицкая, Сумская, Полтавская, Черниговская, Винницкая, Черкасская и Житомирская области.

Генерация электроэнергии в Украине / Главред

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред