Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

Анна Косик
24 января 2026, 11:22
В городе продолжается переход на работу от альтернативных источников питания.
Жители Чернигова остались без света / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ГСЧС Украины

Главное:

  • Из-за обстрела РФ почти все жители Чернигова остались без света
  • Время восстановления электроснабжения неизвестно

Страна-агрессор Россия в ночь на 24 января осуществила массированный обстрел Украины, в результате чего повреждены объекты критической инфраструктуры Чернигова. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

Почти весь город Чернигов обесточен. Критические объекты инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания.

"Это технологический процесс, который требует определенного времени. Сейчас переключение продолжается, ситуация находится под контролем соответствующих специалистов предприятий", - говорится в сообщении.

Из-за отключения электроэнергии в городе объекты КП "Черниговводоканал" также остались без света. Для обеспечения города питьевой водой и водоотведением предприятие было вынуждено перейти на альтернативные источники питания.

"Все насосные станции подают воду с максимальным давлением. В то же время повышательные насосные станции, которые остаются обесточенными, работать не будут, поэтому: на верхних этажах многоэтажных домов водоснабжение может быть затруднено или отсутствовать", - подчеркнули в горсовете.

Жителей Чернигова призывают сделать запас воды и предупреждают, что завтра, 25 января, водоснабжение может осуществляться в аварийном режиме, если ситуация с энергообеспечением не изменится: с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

Сколько жителей Чернигова остаются без света

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что в Чернигове без света более 400 тысяч потребителей. При этом все котельные работают, теплом город обеспечен.

"Водоснабжение также в наличии благодаря альтернативным источникам питания. Координируем действия с местными властями для скорейшей ликвидации последствий. Все экстренные службы, коммунальщики, ремонтные бригады работают на местах", - добавил он.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда в Украине могут отменить графики отключений света - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны.

По его словам, реалистичный сценарий предполагает, что улучшение ситуации с отключениями света в Украине может начаться ближе к марту. Ориентировочно после 10 марта, с ростом объемов солнечной генерации и полноценным запуском солнечных электростанций, энергетическая ситуация может существенно стабилизироваться.

Удар по энергетике Украины 24 января - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, враг этой ночью целился по энергообъектам Украины и пытался "энергетически отрезать" столицу.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний удар РФ по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО и нужно отвечать оккупантам силой.

Ранее также компания ДТЭК сообщила, что 88 тысяч семей временно без света в Киеве. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе остались без электричества.

О персоне: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

