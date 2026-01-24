Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФ

Враг атаковал Украину ударными дронами и ракетами различных типов.

Россия должна получить силовой ответ на ночную атаку / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, ГСЧС Харьковщины

Что сообщил Зеленский:

Под ударом РФ оказались четыре области Украины

В результате российского обстрела есть жертва, пострадавшие и много разрушений

Украине нужно немедленное усиление ПВО

Ночью страна-агрессор Россия атаковала Киев, Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области 370 ударными дронами и 21 ракетой различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Харькове россияне повредили роддом, общежитие, где проживали переселенцы, медицинский колледж и жилые дома. На данный момент известно о десятках раненых, среди них есть ребенок.

"В столице и регионе главной мишенью для россиян была энергетика. К сожалению, жизнь одного человека унесла эта атака. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые службы сейчас работают на местах российских ударов, ликвидируют все последствия. Спасатели, медики, коммунальные службы, энергетики, ремонтные бригады. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен. Благодарен всем воинам ПВО, кто отражал атаку", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой удар РФ по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО и нужно отвечать оккупантам силой.

"Каждая ракета для Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пережить людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом Трампом в Давосе по ПВО. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь", - подытожил глава государства.

Patriot / Инфографика: Главред

Новость дополняется...

