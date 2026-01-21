Повреждена инфраструктура, горели дома: РФ била дронами по Одесчине - детали

Олег Кипер сообщил о последствиях массированного удара БПЛА по югу Одесской области.

Пожары после ударов РФ оперативно ликвидировали спасатели / Фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала беспилотниками юг Одесской области

Повреждена жилая и промышленная инфраструктура

Ранение ноги получил 50-летний мужчина

В ночь на 21 января российская армия массированно атаковала беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилищная и промышленная инфраструктура. Один человек пострадал. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одесском районе есть повреждение и разрушение жилых частных домов. Разрушено складское здание с мебельными изделиями.

"По предварительной информации, ранение ноги получил 50-летний мужчина. Он госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал Кипер.

Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. Все профильные службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.

По данным ГосЧС, утром Россия атаковала Одесскую область с помощью дронов. Пострадал один человек.

"В результате пожаров вспыхнули пожары в частных домохозяйствах: горели 2 жилых дома, еще несколько повреждены. Также разрушено складское здание, произошло возгорание. Спасатели ликвидировали все пожары", - говорится в сообщении.

Воздушные атаки РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате атаки россиян на Запорожье и Запорожский район четыре человека погибли, еще шестеро - ранены.

В ночь на 21 января армия РФ нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе повреждено много домов и автомобилей.

По Синельниковскому району оккупанты ударили при помощи БпЛА. Пострадали Васильковская и Роздорская общины. Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 года. 53-летняя женщина пострадала.

Другие новости:

