Укр
Подруги заметили в воде нечто жуткое: существо двигалось прямо под ними

Константин Пономарев
7 марта 2026, 17:10
Две девушки во время прогулки на байдарках у берегов Австралии заметили под собой акулу. Неожиданная встреча в воде сильно напугала их.
Девушки заметили в воде акулу
Девушки заметили в воде акулу / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@travelwithmiakan

Вы узнаете:

  • Что скрывалось прямо под байдаркой подруг
  • Почему одна из девушек расплакалась
  • Что обычно происходит в таких случаях в океане

Обычная прогулка на байдарках у побережья Австралии неожиданно превратилась в тревожный момент для двух подруг. Во время плавания в прозрачной воде они заметили под собой акулу и мгновенно запаниковали.

Видео с их реакцией быстро разлетелось вTikTok и вызвало бурное обсуждение. Одни пользователи попытались успокоить девушек, другие признались, что подобная ситуация заставила бы их отказаться от океанских прогулок.

видео дня

Неожиданная встреча посреди океана

Инцидент произошел недалеко от Байрон-Бей - популярного туристического направления на восточном побережье Австралии, известного пляжами, серфингом и богатой морской жизнью.

На кадрах видно, как девушки тревожно осматривают воду вокруг своей байдарки, пытаясь понять, где находится хищник.

"Где оно? Что это вообще? О боже", - говорит одна из них. В какой-то момент одна из подруг больше не смогла скрывать эмоций: "Я плачу… я просто умираю от страха".

"Представьте, что вы просто катаетесь на байдарке в австралийском океане и вдруг видите акулу", - подписал автор свой ролик.

Почему акулы часто появляются у Байрон-Бей

Несмотря на испуг девушек, подобные встречи в этом районе не считаются редкостью. Теплые воды и большое количество рыбы привлекают различные виды акул.

Акула проплывала рядом с туристами
Акула проплывала рядом с туристами / Фото: tiktok.com/@travelwithmiakan

В этих местах можно встретить китовых и тигровых акул, а иногда даже больших белых. При этом специалисты отмечают, что сами нападения остаются крайне редкими, хотя наблюдения хищников происходят регулярно.

Именно прозрачная вода у побережья делает их заметными для людей, находящихся на поверхности.

Реакция соцсетей

Ролик быстро привлек внимание пользователей и собрал сотни тысяч просмотров. Многие комментаторы попытались объяснить, что подобные встречи не всегда означают опасность.

Некоторые писали, что если акулу видно сверху, то обычно все спокойно, ведь хищники чаще атакуют, поднимаясь из глубины. Однако не все были уверены в безопасности.

"Вся моя жизнь пронеслась перед глазам", - написал один из зрителей.

Многие зрители признались, что ролик подтвердил их собственные опасения перед океаном. Некоторые написали, что после подобных историй не рискнули бы выходить на воду.

Смотрите в видео о том, как девушки встретили акулу во время прогулки по воде:

Ранее Главред писал о том, что пара отправилась в отпуск мечты, но парень допустил ошибку. После 12-часовой поездки они приехали в отель, но выяснилось, что номер был забронирован на другой месяц. Простая ошибка повлекла за собой большие расходы.

Также сообщалось о том, что учитель бросил все и 32 года жил один на острове. Бывший учитель физкультуры и моряк из Италии Мауро Моранди решил полностью изменить свою жизнь, когда ему исполнилось 50 лет. Устав от повседневной суеты и постоянного общения с людьми, он выбрал уединение на небольшом острове Буделли в архипелаге Ла-Маддалена в Средиземном море.

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

09:18

