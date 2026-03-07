Сердце не выдержало: звезда "Криминального чтива" внезапно скончался

Голливуд потрясла трагедия.

Стивен Гибберт умер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, erin.r.alford

Вы узнаете:

Умер актер "Криминального чтива"

Причина смерти Стивена Гибберта

Голливуд потрясла новость о внезапной смерти известного актера — ушел из жизни звезда "Криминального чтива" Стивен Гилберт. Об этом сообщает TMZ.

Как сообщают СМИ, жизнь знаменитости оборвалась 2 марта в Денвере, штат Колорадо. О трагедии сообщили дети актера. Ронни, Розалина и Грег признались, что потеря отца стала для них неожиданностью.

"Его жизнь была полна любви и преданности искусству и семье. Многие будут скорбеть по нему", — подчеркнули дети Гилберта.

Стивен Гибберт - Криминальное чтиво / скрин из видео

В СМИ появилась также информация о причине смерти знаменитости. 68-летний Стивен скончался от сердечного приступа.

Стивен Гилберт — фильмы

Хотя Стивен Гилберт больше известен как талантливый комедийный сценарист, в кино он вписал свое имя благодаря работе с культовыми режиссерами 90-х. Его главной визитной карточкой стала роль Зеда в "Криминальном чтиве" известного режиссера Квентина Тарантино. Помимо этого, Гилберт отметился в знаковых комедиях эпохи: он появился в "Мире Уэйна" и сыграл одного из колоритных подручных Доктора Зло в первом "Остине Пауэрсе".

О персоне: Квентин Тарантино Квентин Тарантино - американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель. Обладатель Золотой пальмовой ветви (1994), двух Оскаров (1995, 2013), двух BAFTA (1995, 2013), четырех Золотых глобусов (1995, 2013, 2020 - дважды). Ниболее известен фильмами "Бешенные псы" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "Четыре комнаты" (1995), "От заката до рассвета" (1996), дилогия "Убить Билла" (2003, 2004), "Бесславные ублюдки" (2008), "Джанго освобожденный" (2012), "Омерзительная восьмерка" (2015), "Однажды в... Голливуде" (2019).

