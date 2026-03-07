Что нельзя делать в праздник 8 марта: строгие приметы и запреты

Что можно делать 8 марта. Приметы, которые уберегут от беды и неприятностей.

8 марта церковь почитает память святого преподобного исповедника Теофилакта. Как сообщает Главред, он с ранних лет служил Богу. Он поступил в один из монастырей Малой Азии, где глубоко молился, был смиренным и дисциплинированным.

Позже он был рукоположен в епископа Никомидийского. Он ухаживал за сиротами и нуждающимся, старался сохранить единство Церкви. Однако он жил во времена гонений на христиан.

Однажды его попытались заставить отречься от веры, но Теофилакт стоял на своем и остался предан Христу. Его жестоко пытали, но не смогли сломить дух.

Что можно делать 8 марта

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и мира.

В этот день нужно помочь нуждающимся. Считается, что тогда в жизнь придет счастье и достаток.

Что нельзя делать 8 марта

1. Нельзя 8 марта начинать новое дело. Это не принесет успеха.

2. Нельзя 8 марта брать деньги в долг. Считается, что тогда будут финансовые проблемы.

3. Нельзя 8 марта путешествовать. Предки верили, что может прийти беда.

Приметы 8 марта

Если в этот день туман, то весна будет теплой.

Если в этот день дует северный ветер, то май будет холодным.

Если в этот день дует южный ветер, то скоро придет потепление.

Если в этот день мороз, то лето будет поздним.

