Что нельзя делать в праздник 8 марта: строгие приметы и запреты

8 марта церковь почитает память святого преподобного исповедника Теофилакта. Как сообщает Главред, он с ранних лет служил Богу. Он поступил в один из монастырей Малой Азии, где глубоко молился, был смиренным и дисциплинированным.
Позже он был рукоположен в епископа Никомидийского. Он ухаживал за сиротами и нуждающимся, старался сохранить единство Церкви. Однако он жил во времена гонений на христиан.
Однажды его попытались заставить отречься от веры, но Теофилакт стоял на своем и остался предан Христу. Его жестоко пытали, но не смогли сломить дух.
Что можно делать 8 марта
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и мира.
- В этот день нужно помочь нуждающимся. Считается, что тогда в жизнь придет счастье и достаток.
Что нельзя делать 8 марта
1. Нельзя 8 марта начинать новое дело. Это не принесет успеха.
2. Нельзя 8 марта брать деньги в долг. Считается, что тогда будут финансовые проблемы.
3. Нельзя 8 марта путешествовать. Предки верили, что может прийти беда.
Приметы 8 марта
- Если в этот день туман, то весна будет теплой.
- Если в этот день дует северный ветер, то май будет холодным.
- Если в этот день дует южный ветер, то скоро придет потепление.
- Если в этот день мороз, то лето будет поздним.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
