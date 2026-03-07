Кулинарная роскошь с ужасной историей: как на самом деле придумали фуа-гра

Фуа-гра — один из самых противоречивых продуктов в мире. Как возникла технология принудительного кормления и почему вокруг деликатеса ведутся дискуссии.

https://glavred.info/culture/fua-gra-vkus-roskoshi-ili-moralnaya-dilemma-sovremennogo-mira-10740872.html Ссылка скопирована

Откуда взялась фуа-гра? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как возникла фуа-гра

Почему ее производство вызывает споры

Какие бывают виды фуа-гра

Фуа-гра — один из самых интересных и неоднозначных продуктов в мире. Технология получения жирной печени, которую ошибочно считают исключительно французской, на самом деле основана на природных особенностях водоплавающих птиц накапливать энергию перед миграцией. На сегодняшний день этот деликатес — символ кулинарной роскоши и объект многочисленных законодательных ограничений из-за этических аспектов его изготовления. Главред расскажет подробнее.

Как возникла фуа-гра

Как рассказывают авторы канала "История на тарелке", около 4 тысяч лет назад в Древнем Египте появилась технология принудительного откорма птиц. Египтяне заметили, что гуси, мигрирующие через долину Нила, имеют значительно более вкусную и жирную печень после длительного питания инжиром.

видео дня

Впоследствии методику заимствовали евреи, проживавшие в Египте: поскольку религия запрещала им употреблять свиной жир, они начали выращивать гусей для получения альтернативного источника жира. От них технология перешла к римлянам, а в XVII–XVIII веках была усовершенствована французскими кулинарами, что и закрепило за Францией статус главного производителя фуа-гра.

Особенности процесса вскармливания гусей

Основа производства — "гаваж" — процесс, во время которого в рацион птицы вводят большое количество кукурузы или инжира в течение нескольких недель. Это приводит к тому, что их печень увеличивается в десять раз.

Гусиная печень имеет нежную консистенцию и сливочный вкус, тогда как утиная отличается мускусным ароматом и является более экономически выгодной. Сейчас 90% мирового рынка составляет именно утиная печень.

Фермеры отмечают, что увеличение печени не является болезнью (циррозом), поскольку у перелетных птиц этот процесс естественный и обратим.

Этические дискуссии и правовой статус

Метод принудительного кормления вызывает активное сопротивление зоозащитников, что привело к запрету производства фуа-гра во многих странах. В настоящее время изготовление деликатеса незаконно в Аргентине, Норвегии, Швейцарии, Израиле и большинстве стран Евросоюза.

В Украине запрет на принудительное кормление птиц для получения жирной печени вступил в силу 8 ноября 2021 года. В то же время во Франции фуа-гра официально признана частью культурного и гастрономического наследия, что защищает ее производство на государственном уровне.

Видео о том, что такое фуа-гра и откуда она взялась, можно посмотреть здесь:

Какие бывают виды фуа-гра

Фуа-гра делят на категории в зависимости от способа приготовления или доли печени в составе блюда. Наиболее ценится foie gras entier (цельная печень), которая может продаваться сырой, полуготовой или консервированной.

Также существуют блоки, муссы и паштеты, где содержание печени может варьироваться от 50% и более.

"Для того чтобы полноценно раскрыть вкус фуа-гра, ее традиционно сочетают с десертными винами, такими как сотерн, или насыщенными красными винами со зрелым букетом. Молодые кислые вина могут испортить впечатление от блюда", — отмечается в видео.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "История на тарелке" "История на тарелке" — это популярный украиноязычный YouTube-канал, специализирующийся на исследовании мировой истории через призму кулинарии и продуктов питания. Авторы проекта рассказывают о происхождении известных блюд, истории легендарных брендов и кулинарных традициях разных стран мира. Контент сочетает в себе познавательные факты, исторические расследования и анализ влияния еды на развитие цивилизации. На канале можно найти видео о секретах долголетия, "темной стороне" ресторанных рейтингов или необычных гастрономических привычках древних народов. Проект активно развивается, имея более 46 тысяч подписчиков и регулярно выпуская качественные видео с интересной визуальной подачей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред