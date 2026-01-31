Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Нация, которую невозможно сломить: откуда берется украинская свобода

Марина Иваненко
31 января 2026, 15:11
71
Совесть, солидарность, ответственность и бунт — четыре составляющие украинской свободы, определяющие поведение нации во времена испытаний.
Почему украинцы так любят свободу?
Почему украинцы так любят свободу? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему украинцы такие свободолюбивые
  • Откуда берется украинская свобода

Украинская свободолюбие — это не просто черта характера. Это фундамент идентичности нации, который формировался веками. Философы, поэты и политические деятели снова и снова пытались ответить на вопрос: почему украинцев невозможно заставить подчиняться — в материале Главреда.

Как рассказывают на канале "Твоя Подпольная Гуманитарка", анализ идей знаковых фигур прошлого показывает: в разные эпохи свобода для украинцев означала разное — от внутреннего духовного выбора до вооруженного сопротивления и высокой гражданской ответственности.

видео дня

Четыре традиции — один код

Через призму четырех интеллектуальных направлений — барокко, романтизма, социализма и анархизма — прослеживается общий генетический код, который определяет поведение украинского общества в моменты самых больших испытаний.

Сковорода: свобода как внутренняя независимость

Философия Григория Сковороды вырастает из традиций казацкого государства, где понятие "прав и свобод" было ключевым. Для него свобода — прежде всего состояние души, а не политический лозунг.

  • Выбор и совесть. Свобода дает человеку право выбора, но только разум и совесть позволяют сделать его правильно. По-настоящему свободный человек — тот, чья совесть "как чистый хрусталь".
  • Сродный труд. Гармония возможна только тогда, когда человек занимается тем, к чему имеет природный талант. Самореализация — это и есть высшая форма свободы.

Шевченко: свобода как боль и солидарность

Тарас Шевченко говорит о свободе в эпоху, когда естественная свобода украинцев была растоптана имперским рабством. В его творчестве она приобретает социальный и национальный размах.

  • Память о славе. Свобода — не абстракция, а утраченная реальность, которая была несправедливо отнята.
  • Солидарность. Свобода невозможна без единства с народом. Шевченко жестко критикует тех, кто отрекся от своего сообщества ради личного спокойствия под властью империи.

Франко: свобода как ответственность

В контексте австрийской демократии Иван Франко формулирует зрелый политический взгляд на свободу. Для него свобода — это не только право, но и обязанность.

  • Сила образования. Без знаний нет настоящей свободы. Образованный человек лучше понимает границы собственных прав и потребности общества.
  • Баланс интересов. Франко настаивает на гармонии между индивидуальной свободой и общественным благом. Его "каменщики" — это те, кто добровольно выбирает тяжелый труд ради будущих поколений.

Видео о том, почему украинцы так любят свободу, можно посмотреть здесь:

Махно: свобода как самоорганизация

Нестор Махно олицетворяет практическое, низовое измерение украинской свободы — антицентрализм и веру в силу общины.

  • Отсутствие вертикали. Люди способны сами решать свои проблемы, не ожидая приказов из далекой столицы.
  • Община как основа. Махновское движение опиралось на традиционные формы сотрудничества — толоку, взаимопомощь, коллективную ответственность. Это модель общества свободных людей, которые объединяются добровольно.

Единая система свободы

Несмотря на разные идеологические лагеря, все эти деятели сходятся в одном: свобода — высшая ценность человеческого достоинства.

  • Сковорода дал этическую основу — совесть.
  • Шевченко — эмоциональный импульс — несокрушимость.
  • Франко — интеллектуальную стратегию — прогресс.
  • Махно — практический инструмент — самоорганизацию.

Вместе они формируют целостную систему, которая позволяет украинскому обществу оставаться живым, подвижным и способным к сопротивлению — независимо от внешнего давления или политических обстоятельств.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Твоя Подпольная Гуманитарка"

"Твоя Подпольная Гуманитарка" — украинский образовательный YouTube-канал, основанный Остапом Украинцем и Евгением Лиром. Он популяризирует гуманитарные науки: язык, литературу, историю, культуру. Видео сочетают научную точность и живой, доступный язык. Канал имеет более 170 000 подписчиков и активно развивает образовательную платформу "Гуманитарка". Это одно из ведущих украинских медиа с культурно-интеллектуальным контентом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Воля интересные новости культура украинцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

16:27Украина
Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

14:59Украина
В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

14:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Последние новости

16:27

Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

16:22

Стала известна победительница Australian Open-2026Видео

16:12

Архитектурная загадка хрущевок: почему в СССР не было балконов на первом этаже

15:27

Белый хлеб опасен для уровня сахара в крови: диетологи назвали полезную альтернативу

15:22

"Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
15:11

Нация, которую невозможно сломить: откуда берется украинская свобода

14:59

Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

14:48

Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы

14:35

В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

Реклама
14:33

Новый паспорт: предательница Елка разорвала связь с Украиной

14:27

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминатьВидео

13:49

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всегоВидео

13:46

Тина Кароль сообщила, что ее "заказали": "Начали появляться материалы в России"

13:44

Самая дорогая еда в мире: за что на самом деле платят миллионеры

13:33

Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

Реклама
11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

11:38

Почему 1 февраля нельзя жаловаться на жизнь: какой церковный праздник

11:31

"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

11:26

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

11:04

Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

11:00

Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

10:00

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

07:59

Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

Реклама
05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять