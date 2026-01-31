Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

Инна Ковенько
31 января 2026, 02:34
9
Рассказываем, какую посуду лучше не ставить в микроволновую печь, чтобы не повредить прибор и не навредить здоровью.
Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается
Что нельзя класть в микроволновку - какую посуду можно ставить в микроволновке/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какую посуду нельзя ставить в микроволновку
  • Можно ли греть еду в микроволновке в пластиковом контейнере
  • Можно ли греть фольгу в микроволновке

Микроволновая печь давно стала незаменимым помощником на кухне. Она экономит время, позволяет быстро разогреть блюда или даже приготовить простые рецепты. Но эксперты предупреждают, что не каждый вид посуды подходит для использования в микроволновке.

Как отмечает Eating well, некоторые материалы могут искрить, плавиться или выделять опасные вещества, что представляет риск и для здоровья, и для самой техники

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: 5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

Металлическая посуда и контейнеры

Металл в микроволновой печи — это всегда опасность. Фольга, столовые приборы или тарелки с металлической отделкой способны вызвать искры, которые повреждают прибор и могут стать причиной пожара. Металл отражает волны, создавая дуговое образование, которое генерирует избыточное тепло. Поэтому любые блюда рекомендуем перекладывать в стеклянные или керамические емкости, специально обозначенные как пригодные для микроволновки.

Одноразовый пластик

Контейнеры для йогуртов, пакеты для сэндвичей или коробки для еды на вынос не выдерживают высоких температур. Они деформируются, плавятся и могут выделять химические соединения, опасные для организма. Особенно рискованно нагревать жирные продукты, ведь именно в них быстрее попадают фталаты. Если нужно использовать пластиковую тару, выбирайте только ту, на которой есть четкая маркировка о безопасности для микроволновой печи.

Бумажные изделия

Пергамент, вощеная бумага или белые полотенца можно использовать без риска. Зато коричневые пакеты и газеты категорически запрещены: они содержат примеси и переработанные материалы, которые при нагревании выделяют токсичные пары или даже могут загореться.

Пенопластовые контейнеры

Популярные коробки из пенопласта, в которых часто приносят блюда из ресторанов, не выдерживают нагрева. Под действием волн они плавятся и выделяют опасные соединения. Поэтому перед тем, как поставить еду в микроволновую печь, обязательно переложите ее в стеклянную или керамическую посуду. Это простое правило поможет избежать вреда для здоровья.

Герметично закрытые емкости

Даже если контейнер изготовлен из безопасного материала, он может представлять угрозу, если плотно закрыт. Во время нагрева внутри образуется давление, которое может вызвать взрыв. Поэтому банки или контейнеры следует накрывать только частично или оставлять небольшое отверстие для выхода пара. Это обеспечит безопасное использование и сохранит ваш прибор от повреждений.

Смотрите видео о том, можно ли готовить в микроволновке:

@alex.koliada

?А что вы думаете о микроволновках? Пользуетесь ли вы ими? Если верить некоторым мифам, микроволновка — это чуть ли не машина зла, которая уничтожает все полезные вещества, излучает какую-то "коварную" радиацию и вообще должна быть запрещена. Давайте разберемся, что говорит наука. Микроволновые печи работают благодаря волнам, которые заставляют молекулы воды в продуктах колебаться, тем самым нагревая пищу. Они не изменяют химический состав пищи больше, чем обычное варка или жарка. То есть это не "ионизирующая радиация", которая может повреждать ДНК, как рентгеновское или гамма-излучение. Что касается "беспощадного уничтожения всех витаминов" — исследование в Food Engineering Reviews показало, что потери питательных веществ в микроволновке даже ниже, чем при традиционной термической обработке. Это объясняется тем, что микроволновый нагрев происходит быстрее, а меньшее время термической обработки способствует лучшему сохранению витаминов. Получается, что микроволновка — не монстр, а просто удобный кухонный прибор, их безопасность хорошо исследована и подтверждена такими авторитетными организациями, как ВОЗ, FDA и EFSA, а большинство мифов построено на страхах перед чем-то новым и непривычным.

♬ оригинальный звук — Alex Koliada

Читайте также:

Об источнике: EatingWell

EatingWell — издание, которое на протяжении 30 лет делится ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.

Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты).

Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия — сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным.

Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая охватывает миллионы пользователей ежемесячно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак микроволновка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:47Синоптик
Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:08Экономика
Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:51Stars
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Гороскоп на сегодня 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на сегодня 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Последние новости

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

Реклама
23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

Реклама
19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

16:04

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

16:02

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке матери с сыном за 45 секунд

15:52

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

Реклама
15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

14:03

Не искусство, а ненависть: российские фильмы как фабрика войны против Украины

14:02

Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

13:56

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

13:51

Украинцам стоит готовиться к аварийным отключениям: эксперт назвал причину

13:16

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

13:07

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять