Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

Рассказываем, какую посуду лучше не ставить в микроволновую печь, чтобы не повредить прибор и не навредить здоровью.

Вы узнаете:

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку

Можно ли греть еду в микроволновке в пластиковом контейнере

Можно ли греть фольгу в микроволновке

Микроволновая печь давно стала незаменимым помощником на кухне. Она экономит время, позволяет быстро разогреть блюда или даже приготовить простые рецепты. Но эксперты предупреждают, что не каждый вид посуды подходит для использования в микроволновке.

Как отмечает Eating well, некоторые материалы могут искрить, плавиться или выделять опасные вещества, что представляет риск и для здоровья, и для самой техники

Металлическая посуда и контейнеры

Металл в микроволновой печи — это всегда опасность. Фольга, столовые приборы или тарелки с металлической отделкой способны вызвать искры, которые повреждают прибор и могут стать причиной пожара. Металл отражает волны, создавая дуговое образование, которое генерирует избыточное тепло. Поэтому любые блюда рекомендуем перекладывать в стеклянные или керамические емкости, специально обозначенные как пригодные для микроволновки.

Одноразовый пластик

Контейнеры для йогуртов, пакеты для сэндвичей или коробки для еды на вынос не выдерживают высоких температур. Они деформируются, плавятся и могут выделять химические соединения, опасные для организма. Особенно рискованно нагревать жирные продукты, ведь именно в них быстрее попадают фталаты. Если нужно использовать пластиковую тару, выбирайте только ту, на которой есть четкая маркировка о безопасности для микроволновой печи.

Бумажные изделия

Пергамент, вощеная бумага или белые полотенца можно использовать без риска. Зато коричневые пакеты и газеты категорически запрещены: они содержат примеси и переработанные материалы, которые при нагревании выделяют токсичные пары или даже могут загореться.

Пенопластовые контейнеры

Популярные коробки из пенопласта, в которых часто приносят блюда из ресторанов, не выдерживают нагрева. Под действием волн они плавятся и выделяют опасные соединения. Поэтому перед тем, как поставить еду в микроволновую печь, обязательно переложите ее в стеклянную или керамическую посуду. Это простое правило поможет избежать вреда для здоровья.

Герметично закрытые емкости

Даже если контейнер изготовлен из безопасного материала, он может представлять угрозу, если плотно закрыт. Во время нагрева внутри образуется давление, которое может вызвать взрыв. Поэтому банки или контейнеры следует накрывать только частично или оставлять небольшое отверстие для выхода пара. Это обеспечит безопасное использование и сохранит ваш прибор от повреждений.

